Пермяк заплатит полмиллиона рублей за самовольное подключение к электросетям

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск ПАО «Россети Урал» к жителю Нытвы (Пермский край). Он самовольно подключил к электросетям свой дом. При этом не заключая договор на поставку энергии.
«На него был составлен акт. Общая сумма ущерба составила более 440 тысяч рублей. Если бы он был подключен к сети законно и вовремя платил, сумма ежемесячного платежа в среднем не превышала бы одну тысячу рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».
Мужчина оказался погасить задолженность за незаконное потребление электроэнергии, тогда компания обратилась в суд. Ответчик не пришел на судебное заседание. Однако приговор ему все равно вынесли заочно. Теперь ему предстоит оплатить сумму ущерба, а также проценты и судебные издержки.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми 34-летний местный житель украл электричество на сумму более восьми млн рублей. Мужчина, арендующий трансформаторную подстанцию с субабонентами, причинил ущерб организациям-поставщикам электроэнергии в период с апреля 2018 года по август 2022 года. Обвиняемый, чтобы снизить расходы на электроэнергию, умышленно повредил счетчики. Затем он отправлял энергоснабжающей компании заниженные данные о потреблении электроэнергии и ложные сведения о режиме самоограничения.
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