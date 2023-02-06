06 февраля 2023

В Пермском крае не могут найти желающих стать депутатом заксобрания

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, зал заседаний заксобрания
Власти не могут найти претендентов на освободившийся мандат Фото:

Краевые политадминистраторы не могут найти претендентов на мандат депутата заксобрания Пермского края по округу №17, который, как ожидается, в феврале сложит Антон Удальев. Президент пермской федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров и бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина, отказались от участия в кампании, говорит источник в политтусовке региона.

«Никто не хочет идти в депутаты заксобрания. Парламент сегодня мало чего решает, а кампания стоит денег. Смысл Шубодерову тратиться, если он и так любой вопрос напрямую решает с губернатором. А у Абдулиной денег нет на кампанию. Поиск кандидатов продолжается», — отметил источник.

Дмитрий Шубодеров и Татьяна Абдуллина не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Антон Удальев уже написал заявление на увольнение. Анонсировалось, что он переходит на должность замруководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. Сам Удальев ситуацию с новым назначением не комментирует.

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Краевые политадминистраторы не могут найти претендентов на мандат депутата заксобрания Пермского края по округу №17, который, как ожидается, в феврале сложит Антон Удальев. Президент пермской федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров и бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина, отказались от участия в кампании, говорит источник в политтусовке региона. «Никто не хочет идти в депутаты заксобрания. Парламент сегодня мало чего решает, а кампания стоит денег. Смысл Шубодерову тратиться, если он и так любой вопрос напрямую решает с губернатором. А у Абдулиной денег нет на кампанию. Поиск кандидатов продолжается», — отметил источник. Дмитрий Шубодеров и Татьяна Абдуллина не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Антон Удальев уже написал заявление на увольнение. Анонсировалось, что он переходит на должность замруководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. Сам Удальев ситуацию с новым назначением не комментирует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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