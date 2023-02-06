В Пермском крае не могут найти желающих стать депутатом заксобрания

07 февраля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Власти не могут найти претендентов на освободившийся мандат Фото: Сергей Русанов © URA.RU Краевые политадминистраторы не могут найти претендентов на мандат депутата заксобрания Пермского края по округу №17, который, как ожидается, в феврале сложит Антон Удальев. Президент пермской федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров и бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина, отказались от участия в кампании, говорит источник в политтусовке региона. «Никто не хочет идти в депутаты заксобрания. Парламент сегодня мало чего решает, а кампания стоит денег. Смысл Шубодерову тратиться, если он и так любой вопрос напрямую решает с губернатором. А у Абдулиной денег нет на кампанию. Поиск кандидатов продолжается», — отметил источник. Дмитрий Шубодеров и Татьяна Абдуллина не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Антон Удальев уже написал заявление на увольнение. Анонсировалось, что он переходит на должность замруководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. Сам Удальев ситуацию с новым назначением не комментирует.

Краевые политадминистраторы не могут найти претендентов на мандат депутата заксобрания Пермского края по округу №17, который, как ожидается, в феврале сложит Антон Удальев. Президент пермской федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров и бывший вице-премьер Татьяна Абдуллина, отказались от участия в кампании, говорит источник в политтусовке региона. «Никто не хочет идти в депутаты заксобрания. Парламент сегодня мало чего решает, а кампания стоит денег. Смысл Шубодерову тратиться, если он и так любой вопрос напрямую решает с губернатором. А у Абдулиной денег нет на кампанию. Поиск кандидатов продолжается», — отметил источник. Дмитрий Шубодеров и Татьяна Абдуллина не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Антон Удальев уже написал заявление на увольнение. Анонсировалось, что он переходит на должность замруководителя департамента ЖКХ в мэрии Москвы. Сам Удальев ситуацию с новым назначением не комментирует.