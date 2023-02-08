08 февраля 2023

В Екатеринбурге силовики устроили облаву на Цыганский поселок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, ппс, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Профилактические мероприятия силовики проводят регулярно Фото:

В Цыганском поселке (Верх-Исетский район в Екатеринбурге) полицейские устроили оперативно-профилактические мероприятия среди жителей района. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«В данном районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений и преступлений, а также поддержание общественного порядка», — заявили полицейские. Сейчас силовики работают в таборе на улице Шекспира.

Ранее полиция устроили рейд по профилактике миграционных нарушений в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Всего было проверено 132 иностранных гражданина, 31 из которых привлечен к административной ответственности.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Цыганском поселке (Верх-Исетский район в Екатеринбурге) полицейские устроили оперативно-профилактические мероприятия среди жителей района. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «В данном районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений и преступлений, а также поддержание общественного порядка», — заявили полицейские. Сейчас силовики работают в таборе на улице Шекспира. Ранее полиция устроили рейд по профилактике миграционных нарушений в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Всего было проверено 132 иностранных гражданина, 31 из которых привлечен к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...