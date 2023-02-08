В Цыганском поселке (Верх-Исетский район в Екатеринбурге) полицейские устроили оперативно-профилактические мероприятия среди жителей района. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
«В данном районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение правонарушений и преступлений, а также поддержание общественного порядка», — заявили полицейские. Сейчас силовики работают в таборе на улице Шекспира.
Ранее полиция устроили рейд по профилактике миграционных нарушений в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Всего было проверено 132 иностранных гражданина, 31 из которых привлечен к административной ответственности.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.