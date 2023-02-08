Полицейские продолжат оперативно-профилактические мероприятия в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Екатеринбургские полицейский устроили рейд по профилактике миграционных нарушений в Верх-Исетском районе. Всего было проверено 132 иностранных гражданина, 31 из которых привлечен к административной ответственности. Об этом URA.RU рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«В ходе рейда за вечер полицией проверены 132 иностранных гражданина, 14 из которых допустили нарушения режима пребывания на территории России. Кроме того, правоохранители выявили и пресекли ряд административных нарушений общественного порядка, таких как употребление алкоголя и появление в общественном месте в состоянии опьянения», — рассказали полицейские. По итогам проверки к административной ответственности привлечен 31 гражданин.

Также инспекторы ГИБДД проверили мигрантов и составили несколько протоколов о нарушение ПДД, в частности — правил остановки и нанесения тонировки. Также в рейде участвовали представители подразделений охраны общественного порядка, управления по вопросам миграции, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, ППС, участковые, эксперты, кинологи и бойцы отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Свердловской области.

Профилактика по соблюдению миграционного законодательства проходила 8 февраля в торговом центре на ВИЗе, общежитиях, хостелах, а также торговых точках и предприятиях Верх-Исетского района. «Оперативно-профилактические мероприятия по линии миграции в Екатеринбурге будут продолжены», — заявили в пресс-службе.

Ранее полицейские проводили рейд в Железнодорожном районе. Во время облавы задержали 38 человек.