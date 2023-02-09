Сотрудники Почты России похитили пенсию у пожилых свердловчан

10 февраля 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Сотрудники Почты России внесли в систему данные о том, что выплатили пенсию старикам, но на самом деле нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижних Сергах (Свердловская область) сотрудников местного отделения Почты России обвиняют в том, что они похитили пенсию двух стариков. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Присвоение группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба прокуратуры региона в telegram-канале. «Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку по обращениям двух местных жителей 1940 и 1941 годов рождения в связи с невыплатой пенсии за ноябрь 2022 года. Установлено, что [денежные средства были направлены], но доставка пенсии заявителям не осуществлена. Денежные средства пенсионеров похищены сотрудниками отделения почтовой связи Нижних Серег», — рассказывают в прокуратуре. Чтобы скрыть факт кражи, сотрудники почты внесли в систему данные о том, что выплатили пенсию. В отношении них возбудили уголовное дело. Пенсию пострадавшим вернули.

В Нижних Сергах (Свердловская область) сотрудников местного отделения Почты России обвиняют в том, что они похитили пенсию двух стариков. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Присвоение группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба прокуратуры региона в telegram-канале. «Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку по обращениям двух местных жителей 1940 и 1941 годов рождения в связи с невыплатой пенсии за ноябрь 2022 года. Установлено, что [денежные средства были направлены], но доставка пенсии заявителям не осуществлена. Денежные средства пенсионеров похищены сотрудниками отделения почтовой связи Нижних Серег», — рассказывают в прокуратуре. Чтобы скрыть факт кражи, сотрудники почты внесли в систему данные о том, что выплатили пенсию. В отношении них возбудили уголовное дело. Пенсию пострадавшим вернули.