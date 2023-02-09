09 февраля 2023

Сотрудники Почты России похитили пенсию у пожилых свердловчан

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Сотрудники Почты России внесли в систему данные о том, что выплатили пенсию старикам, но на самом деле нет Фото:

В Нижних Сергах (Свердловская область) сотрудников местного отделения Почты России обвиняют в том, что они похитили пенсию двух стариков. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Присвоение группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба прокуратуры региона в telegram-канале.

«Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку по обращениям двух местных жителей 1940 и 1941 годов рождения в связи с невыплатой пенсии за ноябрь 2022 года. Установлено, что [денежные средства были направлены], но доставка пенсии заявителям не осуществлена. Денежные средства пенсионеров похищены сотрудниками отделения почтовой связи Нижних Серег», — рассказывают в прокуратуре.

Чтобы скрыть факт кражи, сотрудники почты внесли в систему данные о том, что выплатили пенсию. В отношении них возбудили уголовное дело. Пенсию пострадавшим вернули.

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В Нижних Сергах (Свердловская область) сотрудников местного отделения Почты России обвиняют в том, что они похитили пенсию двух стариков. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Присвоение группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает пресс-служба прокуратуры региона в telegram-канале. «Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку по обращениям двух местных жителей 1940 и 1941 годов рождения в связи с невыплатой пенсии за ноябрь 2022 года. Установлено, что [денежные средства были направлены], но доставка пенсии заявителям не осуществлена. Денежные средства пенсионеров похищены сотрудниками отделения почтовой связи Нижних Серег», — рассказывают в прокуратуре. Чтобы скрыть факт кражи, сотрудники почты внесли в систему данные о том, что выплатили пенсию. В отношении них возбудили уголовное дело. Пенсию пострадавшим вернули.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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