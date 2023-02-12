Украина потребовала от Европы прекратить негативные высказывания про Киев

Украина призвала страны ЕС отказаться от негативных заявлений об интеграции КиеваФото: Официальный сайт Европарламента
Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны избегать негативных высказываний, касаемо перспектив Киева вступления в объединение государств. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина.
«Я настоятельно призываю европейских лидеров и различных официальных лиц быть очень осторожными в отношении, скажем, негативных сообщений [о перспективах вступления Киева в ЕС]», — заявила Ольга Стефанишина. Ее слова приводит Financial Times.
Также политик отметила, что некоторые европейские страны не хотят, чтобы их «побуждали к принятию каких-либо решений». Другие лидеры стран ЕС связывают вступление Украины с процессом расширения Союза на западных Балканах, считает Стефанишина.
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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны избегать негативных высказываний, касаемо перспектив Киева вступления в объединение государств. Об этом заявила заместитель премьер-министра Украины Ольга Стефанишина. «Я настоятельно призываю европейских лидеров и различных официальных лиц быть очень осторожными в отношении, скажем, негативных сообщений [о перспективах вступления Киева в ЕС]», — заявила Ольга Стефанишина. Ее слова приводит Financial Times. Также политик отметила, что некоторые европейские страны не хотят, чтобы их «побуждали к принятию каких-либо решений». Другие лидеры стран ЕС связывают вступление Украины с процессом расширения Союза на западных Балканах, считает Стефанишина. Ранее стало известно, что часть лидеров стран ЕС не видит Украину в составе объединения в ближайшие годы. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, европейские лидеры уверены, что на интеграцию Киева понадобится около 10 лет.