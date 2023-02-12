12 февраля 2023

Шестидесятилетний челябинский ветеран просится на передовую для участия в СВО

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, подготовка военных
Мужчина рассказал, что ему отказали в просьбе поехать в зону СВО из-за возраста Фото:

Ветеран из Челябинской области, воевавший в Чечне, несмотря на 60-летний возраст, просится на передовую для участия в спецоперации. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта.

«В стрим ОНФ обратился житель Челябинской области и рассказал, что ему отказали в просьбе поехать в зону СВО из-за возраста. Александру 60 лет, но, по его словам, он полон сил и желает встать на защиту Родины. Мужчина участвовал в чеченкой войне и знает, как управлять военной техникой и оружием», — заявили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Эксперты «Народного фронта» предложили Александру попробовать себя в качестве волонтера, чтобы оказывать поддержку мирным жителям. Для этого посоветовали обратиться в военкомат или волонтерские центры. Челябинец принял это предложение.

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Ветеран из Челябинской области, воевавший в Чечне, несмотря на 60-летний возраст, просится на передовую для участия в спецоперации. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта. «В стрим ОНФ обратился житель Челябинской области и рассказал, что ему отказали в просьбе поехать в зону СВО из-за возраста. Александру 60 лет, но, по его словам, он полон сил и желает встать на защиту Родины. Мужчина участвовал в чеченкой войне и знает, как управлять военной техникой и оружием», — заявили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Эксперты «Народного фронта» предложили Александру попробовать себя в качестве волонтера, чтобы оказывать поддержку мирным жителям. Для этого посоветовали обратиться в военкомат или волонтерские центры. Челябинец принял это предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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