Шестидесятилетний челябинский ветеран просится на передовую для участия в СВО

13 февраля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Мужчина рассказал, что ему отказали в просьбе поехать в зону СВО из-за возраста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ветеран из Челябинской области, воевавший в Чечне, несмотря на 60-летний возраст, просится на передовую для участия в спецоперации. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта. «В стрим ОНФ обратился житель Челябинской области и рассказал, что ему отказали в просьбе поехать в зону СВО из-за возраста. Александру 60 лет, но, по его словам, он полон сил и желает встать на защиту Родины. Мужчина участвовал в чеченкой войне и знает, как управлять военной техникой и оружием», — заявили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Эксперты «Народного фронта» предложили Александру попробовать себя в качестве волонтера, чтобы оказывать поддержку мирным жителям. Для этого посоветовали обратиться в военкомат или волонтерские центры. Челябинец принял это предложение.

Ветеран из Челябинской области, воевавший в Чечне, несмотря на 60-летний возраст, просится на передовую для участия в спецоперации. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта. «В стрим ОНФ обратился житель Челябинской области и рассказал, что ему отказали в просьбе поехать в зону СВО из-за возраста. Александру 60 лет, но, по его словам, он полон сил и желает встать на защиту Родины. Мужчина участвовал в чеченкой войне и знает, как управлять военной техникой и оружием», — заявили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Эксперты «Народного фронта» предложили Александру попробовать себя в качестве волонтера, чтобы оказывать поддержку мирным жителям. Для этого посоветовали обратиться в военкомат или волонтерские центры. Челябинец принял это предложение.