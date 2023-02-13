Депздрав ХМАО призвал лечиться любовью

14 февраля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Депздрав ХМАО назвал целебные свойства любви Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО призвал жителей региона лечиться любовью, отметив оздоравливающие свойства этого чувства. В посте, размещенном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», указано, что влюбленность продлевает жизнь и снимает стресс. «А вы знали, что любовь полезна для здоровья? Она помогает снимать стресс, продлевает жизнь и просто делает каждый новый день счастливее предыдущего», — говорится в публикации. Пост на странице депздава посвящен Дню всех влюбленных, который отмечают 14 февраля. В публикации медики Югры поделились, как сохранить чувство любви на протяжении долгих лет. Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО отметил снижение уровня потребления алкоголя среди жителей региона. В статистике учитывали отношение проданного алкоголя к численности населения всех возрастов.

Департамент здравоохранения ХМАО призвал жителей региона лечиться любовью, отметив оздоравливающие свойства этого чувства. В посте, размещенном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», указано, что влюбленность продлевает жизнь и снимает стресс. «А вы знали, что любовь полезна для здоровья? Она помогает снимать стресс, продлевает жизнь и просто делает каждый новый день счастливее предыдущего», — говорится в публикации. Пост на странице депздава посвящен Дню всех влюбленных, который отмечают 14 февраля. В публикации медики Югры поделились, как сохранить чувство любви на протяжении долгих лет. Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО отметил снижение уровня потребления алкоголя среди жителей региона. В статистике учитывали отношение проданного алкоголя к численности населения всех возрастов.