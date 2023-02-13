13 февраля 2023
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11 февраля 2023

Депздрав ХМАО призвал лечиться любовью

© Служба новостей «URA.RU»
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Депздрав ХМАО назвал целебные свойства любви Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО призвал жителей региона лечиться любовью, отметив оздоравливающие свойства этого чувства. В посте, размещенном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», указано, что влюбленность продлевает жизнь и снимает стресс.

«А вы знали, что любовь полезна для здоровья? Она помогает снимать стресс, продлевает жизнь и просто делает каждый новый день счастливее предыдущего», — говорится в публикации. Пост на странице депздава посвящен Дню всех влюбленных, который отмечают 14 февраля. В публикации медики Югры поделились, как сохранить чувство любви на протяжении долгих лет.

Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО отметил снижение уровня потребления алкоголя среди жителей региона. В статистике учитывали отношение проданного алкоголя к численности населения всех возрастов.

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Департамент здравоохранения ХМАО призвал жителей региона лечиться любовью, отметив оздоравливающие свойства этого чувства. В посте, размещенном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте», указано, что влюбленность продлевает жизнь и снимает стресс. «А вы знали, что любовь полезна для здоровья? Она помогает снимать стресс, продлевает жизнь и просто делает каждый новый день счастливее предыдущего», — говорится в публикации. Пост на странице депздава посвящен Дню всех влюбленных, который отмечают 14 февраля. В публикации медики Югры поделились, как сохранить чувство любви на протяжении долгих лет. Ранее URA.RU сообщало, что депздрав ХМАО отметил снижение уровня потребления алкоголя среди жителей региона. В статистике учитывали отношение проданного алкоголя к численности населения всех возрастов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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