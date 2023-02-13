Муж челябинки разбирает завалы в Турции после землетрясения

Завалы в Турции разбирают до сих пор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения

Супруг жительницы Златоуста (Челябинская область) Ольги, проживающей в Турции, разбирает завалы после землетрясения на юге страны. Как Ольга рассказала URA.RU, помощь пострадавшим начали оказывать с первых часов после происшествия.

«Супруг у меня турецкий военный. Когда 6 февраля произошло землетрясение, мужа сразу отправили на юго-восток страны для ликвидации последствий катаклизма», — сообщила URA.RU Ольга.

Сама она вместе с двухгодовалым ребенком поначалу ходила ночевать к подруге, поскольку та живет в трехэтажном доме. Насмотревшись по ТВ на разрушенные здания, Ольга в своей девятиэтажке оставаться опасалась. Но в настоящее время вернулась к обычному распорядку. Живут супруги на берегу Черного моря в городе Гиресуне. Здесь, на северо-востоке страны, сильных толчков не было, но беспокойство у жителей присутствует.

По словам собеседницы URA.RU, город продолжает жить своей жизнью. Однако свободные номера гостиниц заполнили пострадавшими с юга, это те, кто остался без крова.

Землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. Мощность толчков достигла 7,4 балла. На следующий день катаклизм продолжил давать о себе знать. Магнитуда новых толчков достигла 7,8 балла. После этого зафиксировали около тысячи толчков разной интенсивности. Количество погибших в Турции превысило 26 тысяч человек. Более миллиона человек остались без крова.