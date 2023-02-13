13 февраля 2023

Муж челябинки разбирает завалы в Турции после землетрясения

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, последствия, обрушение дома, ресторан, разрушения, хлопок газа
Завалы в Турции разбирают до сих пор Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Супруг жительницы Златоуста (Челябинская область) Ольги, проживающей в Турции, разбирает завалы после землетрясения на юге страны. Как Ольга рассказала URA.RU, помощь пострадавшим начали оказывать с первых часов после происшествия.

«Супруг у меня турецкий военный. Когда 6 февраля произошло землетрясение, мужа сразу отправили на юго-восток страны для ликвидации последствий катаклизма», — сообщила URA.RU Ольга.

Сама она вместе с двухгодовалым ребенком поначалу ходила ночевать к подруге, поскольку та живет в трехэтажном доме. Насмотревшись по ТВ на разрушенные здания, Ольга в своей девятиэтажке оставаться опасалась. Но в настоящее время вернулась к обычному распорядку. Живут супруги на берегу Черного моря в городе Гиресуне. Здесь, на северо-востоке страны, сильных толчков не было, но беспокойство у жителей присутствует.

По словам собеседницы URA.RU, город продолжает жить своей жизнью. Однако свободные номера гостиниц заполнили пострадавшими с юга, это те, кто остался без крова.

Землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. Мощность толчков достигла 7,4 балла. На следующий день катаклизм продолжил давать о себе знать. Магнитуда новых толчков достигла 7,8 балла. После этого зафиксировали около тысячи толчков разной интенсивности. Количество погибших в Турции превысило 26 тысяч человек. Более миллиона человек остались без крова.

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Супруг жительницы Златоуста (Челябинская область) Ольги, проживающей в Турции, разбирает завалы после землетрясения на юге страны. Как Ольга рассказала URA.RU, помощь пострадавшим начали оказывать с первых часов после происшествия. «Супруг у меня турецкий военный. Когда 6 февраля произошло землетрясение, мужа сразу отправили на юго-восток страны для ликвидации последствий катаклизма», — сообщила URA.RU Ольга. Сама она вместе с двухгодовалым ребенком поначалу ходила ночевать к подруге, поскольку та живет в трехэтажном доме. Насмотревшись по ТВ на разрушенные здания, Ольга в своей девятиэтажке оставаться опасалась. Но в настоящее время вернулась к обычному распорядку. Живут супруги на берегу Черного моря в городе Гиресуне. Здесь, на северо-востоке страны, сильных толчков не было, но беспокойство у жителей присутствует. По словам собеседницы URA.RU, город продолжает жить своей жизнью. Однако свободные номера гостиниц заполнили пострадавшими с юга, это те, кто остался без крова. Землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. Мощность толчков достигла 7,4 балла. На следующий день катаклизм продолжил давать о себе знать. Магнитуда новых толчков достигла 7,8 балла. После этого зафиксировали около тысячи толчков разной интенсивности. Количество погибших в Турции превысило 26 тысяч человек. Более миллиона человек остались без крова.
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