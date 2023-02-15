Лавров раскрыл главную задачу новой внешней политики России

Лавров: главной задачей России во внешней политике будет являться борьба с монополией Запада

15 февраля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Борьба с монополией Запада является главной задачей новой внешней политики РФ, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прекращение монополии западных стран на формирование рамок международной жизни является основным компонентом новой концепции российской внешней политики. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. «В новой концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни», — заявил Лавров. Трансляция выступления министра иностранных дел ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что это будет являться главной задачей России в международной политике.

Прекращение монополии западных стран на формирование рамок международной жизни является основным компонентом новой концепции российской внешней политики. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. «В новой концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни», — заявил Лавров. Трансляция выступления министра иностранных дел ведется на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что это будет являться главной задачей России в международной политике.