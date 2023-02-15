Власти пермского города выяснят мнение жителей о своей работе

В Пермском крае в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный власти ищут подрядчика для проведения социологического исследования. Цель — изучить мнение жителей о качестве муниципальных услуг. Исполнителя определят через аукцион. Начальная и максимальная цена контракта — более 100 тысяч рублей.
«Задачи — определение уровня качества муниципальных услуг, предоставляемых населению ЗАТО, определение уровня информационной открытости и доступности. Выявление доли населения, удовлетворенной результатами деятельности органов местного самоуправления, выявление причин неудовлетворенности, сбор рекомендаций», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».
Исполнителю нужно опросить 200 жителей Звездного. Это мужчины и женщины возрастом от 18 до 60 лет. Полученные данные необходимо указать в отчете, приложив к нему заполненные респондентами анкеты. Срок оказания услуги — до 31 марта 2023 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермская мэрия выделяет более 1,5 млн рублей на семь соцопросов. Цель — узнать об отношении горожан к социально-экономической ситуации в городе.
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