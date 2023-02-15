Власти пермского города выяснят мнение жителей о своей работе

В пермском ЗАТО Звездный власти ищут подрядчика для проведения соцопроса

15 февраля 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Опрос проведут среди мужчин и женщин от 18 до 60 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный власти ищут подрядчика для проведения социологического исследования. Цель — изучить мнение жителей о качестве муниципальных услуг. Исполнителя определят через аукцион. Начальная и максимальная цена контракта — более 100 тысяч рублей. «Задачи — определение уровня качества муниципальных услуг, предоставляемых населению ЗАТО, определение уровня информационной открытости и доступности. Выявление доли населения, удовлетворенной результатами деятельности органов местного самоуправления, выявление причин неудовлетворенности, сбор рекомендаций», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». Исполнителю нужно опросить 200 жителей Звездного. Это мужчины и женщины возрастом от 18 до 60 лет. Полученные данные необходимо указать в отчете, приложив к нему заполненные респондентами анкеты. Срок оказания услуги — до 31 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская мэрия выделяет более 1,5 млн рублей на семь соцопросов. Цель — узнать об отношении горожан к социально-экономической ситуации в городе.

В Пермском крае в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Звездный власти ищут подрядчика для проведения социологического исследования. Цель — изучить мнение жителей о качестве муниципальных услуг. Исполнителя определят через аукцион. Начальная и максимальная цена контракта — более 100 тысяч рублей. «Задачи — определение уровня качества муниципальных услуг, предоставляемых населению ЗАТО, определение уровня информационной открытости и доступности. Выявление доли населения, удовлетворенной результатами деятельности органов местного самоуправления, выявление причин неудовлетворенности, сбор рекомендаций», — сообщается в конкурсном техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». Исполнителю нужно опросить 200 жителей Звездного. Это мужчины и женщины возрастом от 18 до 60 лет. Полученные данные необходимо указать в отчете, приложив к нему заполненные респондентами анкеты. Срок оказания услуги — до 31 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская мэрия выделяет более 1,5 млн рублей на семь соцопросов. Цель — узнать об отношении горожан к социально-экономической ситуации в городе.