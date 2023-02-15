Пермяков предупредили об изменениях в движении электричек в праздники

16 февраля 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Изменения в движении произойдут на 14 маршрутах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в связи с выходными и праздничными днями поменяется расписание движения пригородных электропоездов. Речь о 14 рейсах, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в период с 23 по 26 февраля в Пермском регионе СвЖД изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Изменения затронут пригородные поезда в направлении Кунгура, Верещагино, Чусового и Углеуральского» — говорится в сообщении. Изменения в движении произойдут на следующих рейсах: № 6191 Кукуштан — Пермь-2 отменен 23 и 24 февраля

№7 194 Пермь-2 — Кунгур отменен 24 февраля, назначен 22 февраля

№ 6193 Кунгур — Верещагино отменен 24 февраля, назначен 22 февраля

№ 6009 Пермь-2 — Верещагино отменен 22 февраля, назначен 24 февраля

№ 7182 Чусовская — Теплая Гора отменен 24 февраля, назначен 22 февраля

№ 7181 Теплая Гора — Чусовская отменен 25 февраля, назначен 23 февраля

№ 7183 Пашия — Чусовская отменен 23 февраля, назначен 25 февраля

№ 7184 Чусовская — Пашия отменен 22 февраля, назначен 24 февраля

№ 7128/7127 Пермь-2 — Углеуральская — Пермь-2 назначены 23 и 24 февраля

№ 6945/6942 Чусовская — Кын — Чусовская назначены 23 и 24 февраля

№ 6935/6932 Чусовская — Рассоленко — Чусовская отменены 23 и 24 февраля В Свердловской железной дороге просят пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании пригородных электропоездов. Подробная информация размещена на сайте «Пермской пригородной компании».

В Пермском крае в связи с выходными и праздничными днями поменяется расписание движения пригородных электропоездов. Речь о 14 рейсах, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в период с 23 по 26 февраля в Пермском регионе СвЖД изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов. Изменения затронут пригородные поезда в направлении Кунгура, Верещагино, Чусового и Углеуральского» — говорится в сообщении. Изменения в движении произойдут на следующих рейсах: В Свердловской железной дороге просят пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании пригородных электропоездов. Подробная информация размещена на сайте «Пермской пригородной компании».