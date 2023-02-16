В Перми на фестиваль соберутся медиумы, экстрасенсы и биоэнергеты

Без карт таро на фестивале не обойтись Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми пройдет фестиваль «Я тебя вижу», на который со всей России соберутся астрологи, нумерологи, медиумы, биоэнергеты, тарологи и мастера телесных практик. Они поделятся опытом и проведут для гостей индивидуальные консультации.

«Астрологи, экстрасенсы, хироманты и тарологи ответят на волнующие вас вопросы, раскроют тайну даты рождения, дадут ценные советы. Своими руками вы сделаете обереги и талисманы, обретете навыки самоисцеления, прикоснетесь к мистическим граням нашей жизни», — говорится на сайте фестиваля.

Мероприятие пройдет 27 марта. По словам организаторов, это «день силы», который «наполнен мощной энергетикой». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми объявлен набор в школу магии. Ее организовала мастерская «Две метлы», которая ранее пыталась провести в городе фестиваль магов, но после угроз и попытки нападения решила отказаться от идеи.