В Перми на фестиваль соберутся медиумы, экстрасенсы и биоэнергеты

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Кофейня
Без карт таро на фестивале не обойтись Фото:

В Перми пройдет фестиваль «Я тебя вижу», на который со всей России соберутся астрологи, нумерологи, медиумы, биоэнергеты, тарологи и мастера телесных практик. Они поделятся опытом и проведут для гостей индивидуальные консультации.

«Астрологи, экстрасенсы, хироманты и тарологи ответят на волнующие вас вопросы, раскроют тайну даты рождения, дадут ценные советы. Своими руками вы сделаете обереги и талисманы, обретете навыки самоисцеления, прикоснетесь к мистическим граням нашей жизни», — говорится на сайте фестиваля.

Мероприятие пройдет 27 марта. По словам организаторов, это «день силы», который «наполнен мощной энергетикой». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми объявлен набор в школу магии. Ее организовала мастерская «Две метлы», которая ранее пыталась провести в городе фестиваль магов, но после угроз и попытки нападения решила отказаться от идеи.

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В Перми пройдет фестиваль «Я тебя вижу», на который со всей России соберутся астрологи, нумерологи, медиумы, биоэнергеты, тарологи и мастера телесных практик. Они поделятся опытом и проведут для гостей индивидуальные консультации. «Астрологи, экстрасенсы, хироманты и тарологи ответят на волнующие вас вопросы, раскроют тайну даты рождения, дадут ценные советы. Своими руками вы сделаете обереги и талисманы, обретете навыки самоисцеления, прикоснетесь к мистическим граням нашей жизни», — говорится на сайте фестиваля. Мероприятие пройдет 27 марта. По словам организаторов, это «день силы», который «наполнен мощной энергетикой». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми объявлен набор в школу магии. Ее организовала мастерская «Две метлы», которая ранее пыталась провести в городе фестиваль магов, но после угроз и попытки нападения решила отказаться от идеи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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