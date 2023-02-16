ООН ответила Москальковой на обращение о насилии ВСУ над военнопленными

16 февраля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова решила разобраться с сообщениями о пытках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация объединенных наций (ООН) ответила на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о насилии украинской армии в отношении российских военнопленных. Об этом сообщила сама Москалькова. «Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой, и ее готовность подключиться к решению данной проблемы», — написала Москалькова в своем telegram-канале . Она отметила, что целью является попытка не допустить насилие в отношении военных РФ. Москалькова отправляла обращение месяц назад. Поводом стало видео от родственников одного из военнопленных. Москалькова заявила, что это является подтверждением издевательств. Она призвала соблюдать Женевскую конвенцию и направила обращение в ООН. Также Москалькова передала информацию следователям.

Организация объединенных наций (ООН) ответила на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о насилии украинской армии в отношении российских военнопленных. Об этом сообщила сама Москалькова. «Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой, и ее готовность подключиться к решению данной проблемы», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что целью является попытка не допустить насилие в отношении военных РФ. Москалькова отправляла обращение месяц назад. Поводом стало видео от родственников одного из военнопленных. Москалькова заявила, что это является подтверждением издевательств. Она призвала соблюдать Женевскую конвенцию и направила обращение в ООН. Также Москалькова передала информацию следователям.