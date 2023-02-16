ООН ответила Москальковой на обращение о насилии ВСУ над военнопленными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова решила разобраться с сообщениями о пытках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Организация объединенных наций (ООН) ответила на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о насилии украинской армии в отношении российских военнопленных. Об этом сообщила сама Москалькова.

«Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой, и ее готовность подключиться к решению данной проблемы», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что целью является попытка не допустить насилие в отношении военных РФ.

Москалькова отправляла обращение месяц назад. Поводом стало видео от родственников одного из военнопленных. Москалькова заявила, что это является подтверждением издевательств. Она призвала соблюдать Женевскую конвенцию и направила обращение в ООН. Также Москалькова передала информацию следователям.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организация объединенных наций (ООН) ответила на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о насилии украинской армии в отношении российских военнопленных. Об этом сообщила сама Москалькова. «Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека Ф. Тюрка, к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой, и ее готовность подключиться к решению данной проблемы», — написала Москалькова в своем telegram-канале. Она отметила, что целью является попытка не допустить насилие в отношении военных РФ. Москалькова отправляла обращение месяц назад. Поводом стало видео от родственников одного из военнопленных. Москалькова заявила, что это является подтверждением издевательств. Она призвала соблюдать Женевскую конвенцию и направила обращение в ООН. Также Москалькова передала информацию следователям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...