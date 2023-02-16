Мэр Екатеринбурга пригрозил главам районов из-за наледи

17 февраля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Из-за резкого похолодания Екатеринбург превратился в один большой каток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал от глав районов города, чтобы они усилили уборку придомовых территорий, возле которые образуется наледь. Слова мэра передает пресс-служба администрации города. «С учетом погодных условий нынешней зимы проблема образования наледи на тротуарах стоит достаточно остро. Здесь в первую очередь речь идет о безопасности пешеходов. Главам районов необходимо взять этот вопрос на постоянный контроль», — заявил Орлов. Он посоветовал им усилить взаимодействие с управляющими компаниями. В мэрии подчеркнули, что если лед долгое время не убирается, то горожанам следует жаловаться в администрации районов, квартальным инспекторам или в Управление жилищного и коммунального хозяйства города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись возле дома на улице Латвийская, 10. Также возле этого дома пострадали еще три человека.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал от глав районов города, чтобы они усилили уборку придомовых территорий, возле которые образуется наледь. Слова мэра передает пресс-служба администрации города. «С учетом погодных условий нынешней зимы проблема образования наледи на тротуарах стоит достаточно остро. Здесь в первую очередь речь идет о безопасности пешеходов. Главам районов необходимо взять этот вопрос на постоянный контроль», — заявил Орлов. Он посоветовал им усилить взаимодействие с управляющими компаниями. В мэрии подчеркнули, что если лед долгое время не убирается, то горожанам следует жаловаться в администрации районов, квартальным инспекторам или в Управление жилищного и коммунального хозяйства города. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись возле дома на улице Латвийская, 10. Также возле этого дома пострадали еще три человека.