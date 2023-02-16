Мэр Екатеринбурга пригрозил главам районов из-за наледи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов потребовал от глав районов города, чтобы они усилили уборку придомовых территорий, возле которые образуется наледь. Слова мэра передает пресс-служба администрации города.
«С учетом погодных условий нынешней зимы проблема образования наледи на тротуарах стоит достаточно остро. Здесь в первую очередь речь идет о безопасности пешеходов. Главам районов необходимо взять этот вопрос на постоянный контроль», — заявил Орлов. Он посоветовал им усилить взаимодействие с управляющими компаниями.
В мэрии подчеркнули, что если лед долгое время не убирается, то горожанам следует жаловаться в администрации районов, квартальным инспекторам или в Управление жилищного и коммунального хозяйства города.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись возле дома на улице Латвийская, 10. Также возле этого дома пострадали еще три человека.
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