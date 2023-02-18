18 февраля 2023
17 февраля 2023

В Перми отмечают 150-летие Сергея Рахманинова масштабным концертным марафоном

Пермский театр оперы и балета проводит концертный марафоном в честь юбилея Сергея Рахманинова
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Презентация фестиваля
В Перми отмечают день рождения российского композитора Фото:

Пермский театр оперы и балета проводит масштабный двухдневный концертный марафон. Он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова (1873-1943), рассказали в пресс-службе учреждения.

«Мы решили <…> устроить марафон, в который попытались включить большую часть жанров, в которых творил Рахманинов — это и симфония, и фортепианная музыка с оркестром, и хоровая поэма, и опера, и романс. Мы постарались программу двух вечеров составить так, чтобы в одном отделении звучал ранний Рахманинов, а в другом — поздний», — пояснил главный дирижер пермского театра Мигран Агаджанян. Его слова публикует ТАСС.

В день открытия (18 февраля) для всех ценителей музыки прозвучала опера «Алеко» (1892) — выпускная работа композитора в Московской консерватории. В заключительный день (19 февраля) прозвучат две концертные программы. Финальным аккордом марафона станет последнее крупное сочинение Рахманинова — «Симфонические танцы» (1940).

Пермский театр оперы и балета (полное название — Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского) — это один из старейших музыкальных театров страны. Сотрудники учреждения являются инициаторами Дягилевского фестиваля и Конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Достижения пермского театра были неоднократно отмечены на международных премиях и фестивалях.

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Пермский театр оперы и балета проводит масштабный двухдневный концертный марафон. Он приурочен к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова (1873-1943), рассказали в пресс-службе учреждения. «Мы решили <…> устроить марафон, в который попытались включить большую часть жанров, в которых творил Рахманинов — это и симфония, и фортепианная музыка с оркестром, и хоровая поэма, и опера, и романс. Мы постарались программу двух вечеров составить так, чтобы в одном отделении звучал ранний Рахманинов, а в другом — поздний», — пояснил главный дирижер пермского театра Мигран Агаджанян. Его слова публикует ТАСС. В день открытия (18 февраля) для всех ценителей музыки прозвучала опера «Алеко» (1892) — выпускная работа композитора в Московской консерватории. В заключительный день (19 февраля) прозвучат две концертные программы. Финальным аккордом марафона станет последнее крупное сочинение Рахманинова — «Симфонические танцы» (1940). Пермский театр оперы и балета (полное название — Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского) — это один из старейших музыкальных театров страны. Сотрудники учреждения являются инициаторами Дягилевского фестиваля и Конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Достижения пермского театра были неоднократно отмечены на международных премиях и фестивалях.
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