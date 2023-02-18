В Германии потребовали ввести IQ тесты для политиков после заявления Бербок об РФ

19 февраля 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter высмеяли главу МИД Германии Бербок Фото: Анна Майорова © URA.RU В Германии пользователи соцсети предложили проверять политиков на уровень интеллекта после того, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости для Москвы «повернуть свою политику на 360 градусов». Многие сочли ее слова проявлением глупости. «Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед», — написал один из пользователей Twitter под ником JohannsenTh, чей комментарий опубликован под постом с записью выступления Бербок. Другие комментаторы отметили, что многие политики допускают в своей речи оговорки, но не так часто, как это делает Бербок, которая «слишком глупа для своей работы». «Про ее безграничную глупость теперь ходят легенды», — написала anne_sc13. Внефракционный депутат Бундестага Джоана Котар сказал, что за высказывание главы МИД РФ ему «стыдно», однако кто-то должен сообщить ей, что «360 градусов — это круг». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предложила президенту РФ Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов». Речь шла о гарантиях безопасности для Украины. На высказывание отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая посоветовала дипломату вернутся в школу и продолжить учебу ради блага всей Германии. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал «забавным», что «такие невежественные люди управляют Европой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии пользователи соцсети предложили проверять политиков на уровень интеллекта после того, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости для Москвы «повернуть свою политику на 360 градусов». Многие сочли ее слова проявлением глупости. «Тест IQ для политиков давно назрел. Требования не должны быть астрономически высокими. Хороший средний показатель избавил бы от многих бед», — написал один из пользователей Twitter под ником JohannsenTh, чей комментарий опубликован под постом с записью выступления Бербок. Другие комментаторы отметили, что многие политики допускают в своей речи оговорки, но не так часто, как это делает Бербок, которая «слишком глупа для своей работы». «Про ее безграничную глупость теперь ходят легенды», — написала anne_sc13. Внефракционный депутат Бундестага Джоана Котар сказал, что за высказывание главы МИД РФ ему «стыдно», однако кто-то должен сообщить ей, что «360 градусов — это круг». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предложила президенту РФ Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов». Речь шла о гарантиях безопасности для Украины. На высказывание отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая посоветовала дипломату вернутся в школу и продолжить учебу ради блага всей Германии. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посчитал «забавным», что «такие невежественные люди управляют Европой».