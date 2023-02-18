Медведева рассмешило заявление главы МИД ФРГ о политике России

18 февраля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Медведев назвал главу МИД Германии Бербок невеждой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева рассмешило заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, предложившей президенту РФ Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов». Медведев назвал Бербок невеждой. «Забавно, что такие невежественные люди управляют Европой», — написал Медведев у себя в соцсетях. Получилось, что Бербок предложила повернуть политику РФ на 360 градусов, то есть сохранить ее прежней. Вдобавок Медведев назвал главу МИД Германии «знатоком геометрии». «Нет сомнений, знаток геометрии, так и будет. Мы позиции держим», — сказал Медведев. Бербок сделала такое заявление на Мюнхенской конференции 18 февраля. Ранее она же во время выступления в ПАСЕ сказала, что Германия и другие западные страны « ведут войну против России» в зоне спецоперации. После этих слов на нее обрушился шквал негативной реакции в Бундестаге: ее призвали взять свои слова обратно. Позднее ей рекомендовали « не говорить ничего лишнего» и не шутить про канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева рассмешило заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, предложившей президенту РФ Владимиру Путину «повернуть свою политику на 360 градусов». Медведев назвал Бербок невеждой. «Забавно, что такие невежественные люди управляют Европой», — написал Медведев у себя в соцсетях. Получилось, что Бербок предложила повернуть политику РФ на 360 градусов, то есть сохранить ее прежней. Вдобавок Медведев назвал главу МИД Германии «знатоком геометрии». «Нет сомнений, знаток геометрии, так и будет. Мы позиции держим», — сказал Медведев. Бербок сделала такое заявление на Мюнхенской конференции 18 февраля. Ранее она же во время выступления в ПАСЕ сказала, что Германия и другие западные страны « ведут войну против России» в зоне спецоперации. После этих слов на нее обрушился шквал негативной реакции в Бундестаге: ее призвали взять свои слова обратно. Позднее ей рекомендовали « не говорить ничего лишнего» и не шутить про канцлера ФРГ Олафа Шольца.