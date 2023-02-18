Врач рассказала, что может быть причиной хронической усталости

Врач-эндокринолог Шурина: постоянная усталость свидетельствует о проблемах с гормонами

19 февраля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Постоянная усталость может быть признаком гипотиреоза, рассказала Анжелика Шурина Фото: Алексей Андронов © URA.RU Причиной постоянной усталости может быть заболевание щитовидной железы — гипотиреоз. При таком отклонении щитовидная железа не вырабатывает нужное количество гормонов, из-за чего человек ощущает усталость, холод и набирает вес. Об этом заявила врач-эндокринолог Анжелика Шурина. «Симптомы гипотиреоза бывают достаточно серьезными. Это непросто нехватка энергии, обычно к этому добавляется хроническая усталость, даже при нормальном режиме труда и отдыха, а также увеличение веса без видимых причин», — заявила врач-эндокринолог Анжелика Шурина в разговоре с газетой «Подмосковье сегодня». Она отметила, что не стоит путать гипотиреоз и обычную усталость. Однако, если у вас сухая кожа с оттеками, слабость в мышцах, депрессивное состояние и сбой менструального цикла, то стоит обратиться к врачу. Для лечения болезни врач может прописать прием йода. Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что в причинах усталости могут быть: симптомы рака, нарушения работы сердца и гормональный сбой. Он отметил, что усталость должна быть внезапная и долго непреходящей.

Причиной постоянной усталости может быть заболевание щитовидной железы — гипотиреоз. При таком отклонении щитовидная железа не вырабатывает нужное количество гормонов, из-за чего человек ощущает усталость, холод и набирает вес. Об этом заявила врач-эндокринолог Анжелика Шурина. «Симптомы гипотиреоза бывают достаточно серьезными. Это непросто нехватка энергии, обычно к этому добавляется хроническая усталость, даже при нормальном режиме труда и отдыха, а также увеличение веса без видимых причин», — заявила врач-эндокринолог Анжелика Шурина в разговоре с газетой «Подмосковье сегодня». Она отметила, что не стоит путать гипотиреоз и обычную усталость. Однако, если у вас сухая кожа с оттеками, слабость в мышцах, депрессивное состояние и сбой менструального цикла, то стоит обратиться к врачу. Для лечения болезни врач может прописать прием йода. Ранее доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что в причинах усталости могут быть: симптомы рака, нарушения работы сердца и гормональный сбой. Он отметил, что усталость должна быть внезапная и долго непреходящей.