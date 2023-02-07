В ХМАО на 30% взлетели цены на запчасти для иномарок

Стоимость запчастей выросла как для премиальных автомобилей, так и бюджетных марок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО взлетели цены на запчасти для автомобилей иностранных брендов. В автосервисах отмечают, что удорожание произошло минимум на 30%. Ситуацию на рынке URA.RU обсудило с владельцем автотехцентра MaxService Максимом Соловьевым.

«С поставками проблем нет, есть много поставщиков. Единственное, цена сильно плавает от тех явлений, которые происходят в мире. И соответственно, это сказывается на платежеспособности клиентов. Если раньше людей больше интересовало, сколько времени займет ремонт и успеют ли отремонтировать машину, то сейчас вопрос встает ребром именно по финансовой стороне. Оригинальные запчасти подорожали минимум на 30%», — говорит эксперт.

По словам предпринимателя, удорожание коснулось запчастей как автомобилей премиальных марок вроде Lexus, так и более бюджетных брендов наподобие Kia. При этом увеличение цен сказалось на прибыли и самих автосервисов. «Сейчас накрутку [за ремонт] мы делаем куда меньшую, дабы не спугнуть самого клиента», — уточняет Соловьев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растут цены на премиальные автомобили. Стоимость в среднем выросла на миллион рублей. Рост связан не только с удорожанием доллара, но и с усложнением доставки авто.

Проблемы с логистикой и доставкой товаров в Россию начались из-за санкций. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.