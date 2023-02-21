Bloomberg: Байден полетел в Киев втайне от Белого дома и Пентагона

В Пентагоне и Белом доме не знали, что Джо Байден отправился в Киев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Джо Байден отправился в Киев втайне от Пентагона и Белого дома. Об этом пишет Bloomberg.
«Байден принял окончательное решение полететь [в Киев]. Даже внутри собственного Белого дома и Пентагона мало кто знал об этом», — написали в
Ранее президент США внезапно прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы Байден пообещал предоставить украинской стороне вооружение.
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