Bloomberg: Байден полетел в Киев втайне от Белого дома и Пентагона

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
В Пентагоне и Белом доме не знали, что Джо Байден отправился в Киев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден отправился в Киев втайне от Пентагона и Белого дома. Об этом пишет Bloomberg.

«Байден принял окончательное решение полететь [в Киев]. Даже внутри собственного Белого дома и Пентагона мало кто знал об этом», — написали в издании.

Ранее президент США внезапно прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы Байден пообещал предоставить украинской стороне вооружение.

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Президент США Джо Байден отправился в Киев втайне от Пентагона и Белого дома. Об этом пишет Bloomberg. «Байден принял окончательное решение полететь [в Киев]. Даже внутри собственного Белого дома и Пентагона мало кто знал об этом», — написали в издании. Ранее президент США внезапно прибыл в Киев, где провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы Байден пообещал предоставить украинской стороне вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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