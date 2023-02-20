Семью избитого подростка из Нижневартовска возьмут под охрану силовики

21 февраля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Избитого подростка будут охранять силовики Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) семью подростка, которого избили в новогоднюю ночь и бросили на морозе, возьмут под охрану силовики. Мать мальчика на условиях анонимности рассказала корреспонденту URA.RU, что это произошло после выхода из СИЗО одного из нападавших и ее повторного обращения к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. «После того, как я узнала, что избивший моего сына Адам Мукушев обжаловал меру пресечения и вышел из СИЗО, я обратилась в приемную Бастрыкина. Я очень переживаю, что на меня и детей может быть оказано давление, боюсь за нашу безопасность. Поэтому, когда силовики мне предложили охрану для потерпевших, я согласилась», — сообщила мать подростка. По словам женщины, соучастнице нападения обжаловать меру пресечения не удалось. «Сегодня в суде повторно рассматривали вопрос о заключении под стражу сожительницы Мукушева Равзанат Ибрагимовой, которая также участвовала в избиении моего ребенка. По решению судьи она останется в СИЗО до 5 марта. Однако я все еще обеспокоена тем, что Мукушев может скрыться и уехать из ХМАО, поэтому направила ходатайство, чтобы меру пресечения ему оставили прежней и он оставался под стражей до суда», — добавила мать потерпевшего. Источник URA.RU в силовых структурах Нижневартовска подтвердил слова женщины. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО с просьбой прокомментировать процессуальные действия. Ранее URA.RU сообщало о завершении расследования нападения на подростка в Нижневартовске. Обвиняемые признали вину частично, но следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) семью подростка, которого избили в новогоднюю ночь и бросили на морозе, возьмут под охрану силовики. Мать мальчика на условиях анонимности рассказала корреспонденту URA.RU, что это произошло после выхода из СИЗО одного из нападавших и ее повторного обращения к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. «После того, как я узнала, что избивший моего сына Адам Мукушев обжаловал меру пресечения и вышел из СИЗО, я обратилась в приемную Бастрыкина. Я очень переживаю, что на меня и детей может быть оказано давление, боюсь за нашу безопасность. Поэтому, когда силовики мне предложили охрану для потерпевших, я согласилась», — сообщила мать подростка. По словам женщины, соучастнице нападения обжаловать меру пресечения не удалось. «Сегодня в суде повторно рассматривали вопрос о заключении под стражу сожительницы Мукушева Равзанат Ибрагимовой, которая также участвовала в избиении моего ребенка. По решению судьи она останется в СИЗО до 5 марта. Однако я все еще обеспокоена тем, что Мукушев может скрыться и уехать из ХМАО, поэтому направила ходатайство, чтобы меру пресечения ему оставили прежней и он оставался под стражей до суда», — добавила мать потерпевшего. Источник URA.RU в силовых структурах Нижневартовска подтвердил слова женщины. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу следственного управления СКР по ХМАО с просьбой прокомментировать процессуальные действия. Ранее URA.RU сообщало о завершении расследования нападения на подростка в Нижневартовске. Обвиняемые признали вину частично, но следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд.