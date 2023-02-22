В двух районах Екатеринбурга перекроют движение транспорта на полтора месяца

В Чкаловском и Октябрьском районах Екатеринбурга закроют движение для транспорта на полтора месяца

По завершению работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В двух районах Екатеринбурга (Чкаловский и Октябрьский) закроют движение транспорта с 20 марта по 8 мая и с 28 марта по 28 апреля 2023 года. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики города.

«Рабочие ООО «Специализированный застройщик «Виктория СКК» закроют движение транспорта в Чкаловском районе на пересечении улицы Титова и переулка Рижского с 20 марта по 8 мая 2023 года. Причиной послужила прокладка наружных сетей водоснабжения для строящегося многоквартирного дома», — сказано в сообщении.

Также в связи с необходимостью проведения работ по строительству сетей холодного водоснабжения сотрудники ООО «Промстройбизнес» закроют движение транспорта в Октябрьском районе по Виражному и Столярному переулкам с 28 марта по 28 апреля 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге строители закроют движение автомобилей в Железнодорожном и Октябрьском районах. Речь идет об улице Кишиневской и развязке возле концерна «Калина».