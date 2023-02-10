В Екатеринбурге закроют две улицы для движения автомобилистов

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Строители перекроют дороги в Октябрьском и Железнодорожном районах Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге строители закроют движение автомобилей в Железнодорожном и Октябрьском районах. Речь идет об улице Кишиневской и развязке возле концерна «Калина», сообщили URA.RU в городской администрации.

«Рабочие закроют движение транспорта по улице Кишиневской на участке от Технической до Билимбаевской с 22 февраля по 30 ноября. Это связано с проведением капитального ремонта улицы Кишиневской», — рассказали в мэрии.

Кроме того, строители продлевают закрытие участка от Куйбышева до Сибирского тракта, где идет строительство транспортной развязки возле концерна «Калина», до 31 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что двум свердловским городам выделили 313 млн рублей на строительство новых дорог.

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В Екатеринбурге строители закроют движение автомобилей в Железнодорожном и Октябрьском районах. Речь идет об улице Кишиневской и развязке возле концерна «Калина», сообщили URA.RU в городской администрации. «Рабочие закроют движение транспорта по улице Кишиневской на участке от Технической до Билимбаевской с 22 февраля по 30 ноября. Это связано с проведением капитального ремонта улицы Кишиневской», — рассказали в мэрии. Кроме того, строители продлевают закрытие участка от Куйбышева до Сибирского тракта, где идет строительство транспортной развязки возле концерна «Калина», до 31 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что двум свердловским городам выделили 313 млн рублей на строительство новых дорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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