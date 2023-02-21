Брату сенатора Климова приходится оправдываться за сотрудничество с режиссером-оппозиционером

Брату сенатора Климова приходится оправдываться за сотрудничество со скандальным режиссером Гурфинкелем

22 февраля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Владимир Гурфинкель был участником скандала в Самаре Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Руководителю «Пермской ярмарки» Сергею Климову, брату сенатора Андрея Климова, приходится отвечать на неудобные вопросы о трудоустройстве на ведение проекта оппозиционного режиссера Владимира Гурфинкеля. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах. Владимир Гурфинкель курирует на «Пермской ярмарке» выставку народных промыслов «ПроСмыслы». «Очень много вопросов к Сергею Климову, который приютил скандального режиссера с антигосударственными взглядами. Сомнительное решение для брата сенатора Андрея Климова, который является проводником патриотической повестки», — отмечают инсайдеры. Тем более, что сам Сергей Климов является членом «Единой России». Весной 2022 года Владимир Гурфинкель стал героем скандала в Самаре. Тогда появилась информация, что он может возглавить театр СамАРТ. Включилась тяжелая артиллерия в виде депутата ГД Александра Хинштейна, который через главу Минкульта РФ Ольгу Любимову заблокировал решение. В своих соцсетях скандальный режиссер называл ее не иначе как «подружка Бесогона». Он выступал против поправок в Конституцию, поддерживал митинги в Белоруссии, выступал против СВО. Хинштейн тогда писал, что его назначение в театр — «плевок на могилы наших солдат». Сергей Климов заявил URA.RU, что при принятии решения о сотрудничестве с Владимиром Гурфинкелем руководствовался только соображениями. «Никакой иной подоплеки не было», — отметил Климов. На вопрос, продолжил ли «Пермская ярмарка» работу с режиссером, он ответил, что все будет зависеть от предложенных идей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководителю «Пермской ярмарки» Сергею Климову, брату сенатора Андрея Климова, приходится отвечать на неудобные вопросы о трудоустройстве на ведение проекта оппозиционного режиссера Владимира Гурфинкеля. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах. Владимир Гурфинкель курирует на «Пермской ярмарке» выставку народных промыслов «ПроСмыслы». «Очень много вопросов к Сергею Климову, который приютил скандального режиссера с антигосударственными взглядами. Сомнительное решение для брата сенатора Андрея Климова, который является проводником патриотической повестки», — отмечают инсайдеры. Тем более, что сам Сергей Климов является членом «Единой России». Весной 2022 года Владимир Гурфинкель стал героем скандала в Самаре. Тогда появилась информация, что он может возглавить театр СамАРТ. Включилась тяжелая артиллерия в виде депутата ГД Александра Хинштейна, который через главу Минкульта РФ Ольгу Любимову заблокировал решение. В своих соцсетях скандальный режиссер называл ее не иначе как «подружка Бесогона». Он выступал против поправок в Конституцию, поддерживал митинги в Белоруссии, выступал против СВО. Хинштейн тогда писал, что его назначение в театр — «плевок на могилы наших солдат». Сергей Климов заявил URA.RU, что при принятии решения о сотрудничестве с Владимиром Гурфинкелем руководствовался только соображениями. «Никакой иной подоплеки не было», — отметил Климов. На вопрос, продолжил ли «Пермская ярмарка» работу с режиссером, он ответил, что все будет зависеть от предложенных идей.