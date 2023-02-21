Пермская юридическая фирма разыграет в парке аттракционов телевизор

22 февраля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Розыгрыш состоится 26 февраля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В пермском Парке Горького 26 февраля состоится розыгрыш телевизора. Его устроит пермская юридическая фирма. Об этом сообщили в пресс-службе парка. «У каждого, кто придет на масленичные гуляния в парк, появится шанс стать обладателем нового плазменного телевизора! Партнеры праздника „ЛайфПраво“ устраивают щедрый розыгрыш!», — указано в анонсе. Для того, чтобы стать участником и попытаться выиграть телевизор, нужно сделать репост анонса про розыгрыш со страницы парка, прийти 26 февраля на Масленицу, показать репост, получить купон участника и опустить его в лототрон. Розыгрыш состоится в 17:00 на главной сцене.

В пермском Парке Горького 26 февраля состоится розыгрыш телевизора. Его устроит пермская юридическая фирма. Об этом сообщили в пресс-службе парка. «У каждого, кто придет на масленичные гуляния в парк, появится шанс стать обладателем нового плазменного телевизора! Партнеры праздника „ЛайфПраво“ устраивают щедрый розыгрыш!», — указано в анонсе. Для того, чтобы стать участником и попытаться выиграть телевизор, нужно сделать репост анонса про розыгрыш со страницы парка, прийти 26 февраля на Масленицу, показать репост, получить купон участника и опустить его в лототрон. Розыгрыш состоится в 17:00 на главной сцене.