21 февраля 2023

Пермская юридическая фирма разыграет в парке аттракционов телевизор

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Городские зарисовки. Пермь, ротонда, парк горького, аттракцион, карусель
Розыгрыш состоится 26 февраля Фото:

В пермском Парке Горького 26 февраля состоится розыгрыш телевизора. Его устроит пермская юридическая фирма. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«У каждого, кто придет на масленичные гуляния в парк, появится шанс стать обладателем нового плазменного телевизора! Партнеры праздника „ЛайфПраво“ устраивают щедрый розыгрыш!», — указано в анонсе.

Для того, чтобы стать участником и попытаться выиграть телевизор, нужно сделать репост анонса про розыгрыш со страницы парка, прийти 26 февраля на Масленицу, показать репост, получить купон участника и опустить его в лототрон. Розыгрыш состоится в 17:00 на главной сцене.

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В пермском Парке Горького 26 февраля состоится розыгрыш телевизора. Его устроит пермская юридическая фирма. Об этом сообщили в пресс-службе парка. «У каждого, кто придет на масленичные гуляния в парк, появится шанс стать обладателем нового плазменного телевизора! Партнеры праздника „ЛайфПраво“ устраивают щедрый розыгрыш!», — указано в анонсе. Для того, чтобы стать участником и попытаться выиграть телевизор, нужно сделать репост анонса про розыгрыш со страницы парка, прийти 26 февраля на Масленицу, показать репост, получить купон участника и опустить его в лототрон. Розыгрыш состоится в 17:00 на главной сцене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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