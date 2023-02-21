В Перми отделения полиции начнут готовить к зиме

22 февраля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Подготовить помещения к зимнему сезону необходимо до 15 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Пермскому краю объявил конкурс на выполнение работ по подготовке отделов полиции к зимне-весеннему сезону 2023—2024 годов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,5 млн рублей, сообщается в конкурсном техзадании. Оно опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Описание объекта закупки — выполнение работ по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2023—2024 годов. Местом выполнения работ являются действующие подразделения ГУ МВД России по Пермскому краю. Адреса — 13 отделений полиции Перми», — указано в техническом задании к закупке. В отделениях полиции необходимо провести работы по прокладке трубопроводов водоснабжения и отопления, замене манометров, счетчиков и задвижек. Также нужно будет провести опрессовку оборудования. Срок исполнения работ по контракту — до 15 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отделения полиции готовят к обороне от террористов. Работы предполагают укрепление помещений решетками на окнах и бронированными ставнями с бойницами.

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Пермскому краю объявил конкурс на выполнение работ по подготовке отделов полиции к зимне-весеннему сезону 2023—2024 годов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,5 млн рублей, сообщается в конкурсном техзадании. Оно опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Описание объекта закупки — выполнение работ по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2023—2024 годов. Местом выполнения работ являются действующие подразделения ГУ МВД России по Пермскому краю. Адреса — 13 отделений полиции Перми», — указано в техническом задании к закупке. В отделениях полиции необходимо провести работы по прокладке трубопроводов водоснабжения и отопления, замене манометров, счетчиков и задвижек. Также нужно будет провести опрессовку оборудования. Срок исполнения работ по контракту — до 15 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отделения полиции готовят к обороне от террористов. Работы предполагают укрепление помещений решетками на окнах и бронированными ставнями с бойницами.