21 февраля 2023

В Перми отделения полиции начнут готовить к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, телефон, дежурная часть, вызов, гибдд
Подготовить помещения к зимнему сезону необходимо до 15 августа Фото:

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Пермскому краю объявил конкурс на выполнение работ по подготовке отделов полиции к зимне-весеннему сезону 2023—2024 годов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,5 млн рублей, сообщается в конкурсном техзадании. Оно опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Описание объекта закупки — выполнение работ по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2023—2024 годов. Местом выполнения работ являются действующие подразделения ГУ МВД России по Пермскому краю. Адреса — 13 отделений полиции Перми», — указано в техническом задании к закупке.

В отделениях полиции необходимо провести работы по прокладке трубопроводов водоснабжения и отопления, замене манометров, счетчиков и задвижек. Также нужно будет провести опрессовку оборудования. Срок исполнения работ по контракту — до 15 августа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отделения полиции готовят к обороне от террористов. Работы предполагают укрепление помещений решетками на окнах и бронированными ставнями с бойницами.

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Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Пермскому краю объявил конкурс на выполнение работ по подготовке отделов полиции к зимне-весеннему сезону 2023—2024 годов. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,5 млн рублей, сообщается в конкурсном техзадании. Оно опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Описание объекта закупки — выполнение работ по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2023—2024 годов. Местом выполнения работ являются действующие подразделения ГУ МВД России по Пермскому краю. Адреса — 13 отделений полиции Перми», — указано в техническом задании к закупке. В отделениях полиции необходимо провести работы по прокладке трубопроводов водоснабжения и отопления, замене манометров, счетчиков и задвижек. Также нужно будет провести опрессовку оборудования. Срок исполнения работ по контракту — до 15 августа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отделения полиции готовят к обороне от террористов. Работы предполагают укрепление помещений решетками на окнах и бронированными ставнями с бойницами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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