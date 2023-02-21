В Пермском крае власти готовятся отразить атаку украинской пропаганды

22 февраля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Со школьниками усиливают патриотическую работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чусовом Пермского края накануне годовщины спецоперации власти усиливают работу с молодежью. Такое распоряжение на заседании антитеррористической комиссии дал подчиненным исполняющий обязанности главы округа Андрей Митрохин. По его мнению, это должно помочь отразить пропагандистскую атаку Украины. «Митрохин обратил внимание членов комиссии на необходимость усиления информационно-разъяснительной и профилактической работы с обучающимися в связи с предстоящей годовщиной начала специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Это связано с вероятностью развертывания противником пропагандисткой кампании, нацеленной на вовлечение молодежи в противоправную деятельность», — говорится на официальной странице мэрии Чусового в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 год. Объявивший о ее начале президент России Владимир Путин подчеркнул, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.

В Чусовом Пермского края накануне годовщины спецоперации власти усиливают работу с молодежью. Такое распоряжение на заседании антитеррористической комиссии дал подчиненным исполняющий обязанности главы округа Андрей Митрохин. По его мнению, это должно помочь отразить пропагандистскую атаку Украины. «Митрохин обратил внимание членов комиссии на необходимость усиления информационно-разъяснительной и профилактической работы с обучающимися в связи с предстоящей годовщиной начала специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Это связано с вероятностью развертывания противником пропагандисткой кампании, нацеленной на вовлечение молодежи в противоправную деятельность», — говорится на официальной странице мэрии Чусового в соцсети «ВКонтакте». Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 год. Объявивший о ее начале президент России Владимир Путин подчеркнул, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от киевской агрессии.