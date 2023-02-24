Пермяк украл у соседа железнодорожный рельс

Пермяк не смог пройти мимо 300 кг металла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель поселка Яйва (Пермский край) украл с придомовой территории соседа железнодорожный рельс. Его он, прицепив к машине, утащил, но по следу злоумышленника нашел хозяин имущества, рассказали в полиции.

«Мужчина похитил с придомовой территории железнодорожную рельсу весом более 300 кг, прицепив ее с помощью металлического троса к автомобилю УАЗ. Хозяин, заметив пропажу, по следам волочения догнал злоумышленника и потребовать вернуть имущество», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Однако похититель не обратил на это внимания и скрылся.

В итоге его поймали сотрудники полиции. Рельс к тому моменту он успел сдать в пункт приема металлолома. Суд, признав мужчину виновным в грабеже, приговорил его к 200 часов обязательных работ. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб.