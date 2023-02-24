24 февраля 2023
23 февраля 2023

Пермяк украл у соседа железнодорожный рельс

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт трамвайного полотна и дорожного покрытия на Эльмаше. Екатеринбург, рельсы, трамвайное полотно
Пермяк не смог пройти мимо 300 кг металла Фото:

Житель поселка Яйва (Пермский край) украл с придомовой территории соседа железнодорожный рельс. Его он, прицепив к машине, утащил, но по следу злоумышленника нашел хозяин имущества, рассказали в полиции.

«Мужчина похитил с придомовой территории железнодорожную рельсу весом более 300 кг, прицепив ее с помощью металлического троса к автомобилю УАЗ. Хозяин, заметив пропажу, по следам волочения догнал злоумышленника и потребовать вернуть имущество», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Однако похититель не обратил на это внимания и скрылся.

В итоге его поймали сотрудники полиции. Рельс к тому моменту он успел сдать в пункт приема металлолома. Суд, признав мужчину виновным в грабеже, приговорил его к 200 часов обязательных работ. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб.

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Житель поселка Яйва (Пермский край) украл с придомовой территории соседа железнодорожный рельс. Его он, прицепив к машине, утащил, но по следу злоумышленника нашел хозяин имущества, рассказали в полиции. «Мужчина похитил с придомовой территории железнодорожную рельсу весом более 300 кг, прицепив ее с помощью металлического троса к автомобилю УАЗ. Хозяин, заметив пропажу, по следам волочения догнал злоумышленника и потребовать вернуть имущество», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Однако похититель не обратил на это внимания и скрылся. В итоге его поймали сотрудники полиции. Рельс к тому моменту он успел сдать в пункт приема металлолома. Суд, признав мужчину виновным в грабеже, приговорил его к 200 часов обязательных работ. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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