Автобус протаранил забор в Перми. Видео

26 февраля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

По словам полицейских, водитель автобуса не справился с управлением (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Автобус снес дорожное ограждение в Перми. Инцидент произошел в районе улицы Гашкова, пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. «За рулем автобуса №77 находился 42-летний водитель, который не справился с управлением. Автобус врезался в дорожное ограждение», — рассказали в ведомстве. В полиции подчеркивают, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы выложили видео с места событий в группе «ЧП Пермь — Новости». Об аварии, которая произошла 16 февраля на площади Дружбы в прикамской столице, где столкнулись два пассажирских автобуса, URA.RU писало ранее. Тогда двоих из трех пострадавших пермяков пришлось госпитализировать.

Автобус снес дорожное ограждение в Перми. Инцидент произошел в районе улицы Гашкова, пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. «За рулем автобуса №77 находился 42-летний водитель, который не справился с управлением. Автобус врезался в дорожное ограждение», — рассказали в ведомстве. В полиции подчеркивают, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы выложили видео с места событий в группе «ЧП Пермь — Новости». Об аварии, которая произошла 16 февраля на площади Дружбы в прикамской столице, где столкнулись два пассажирских автобуса, URA.RU писало ранее. Тогда двоих из трех пострадавших пермяков пришлось госпитализировать.