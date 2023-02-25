25 февраля 2023
24 февраля 2023

Автобус протаранил забор в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, пассажирский автобус
По словам полицейских, водитель автобуса не справился с управлением (архивное фото) Фото:

Автобус снес дорожное ограждение в Перми. Инцидент произошел в районе улицы Гашкова, пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.

«За рулем автобуса №77 находился 42-летний водитель, который не справился с управлением. Автобус врезался в дорожное ограждение», — рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркивают, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы выложили видео с места событий в группе «ЧП Пермь — Новости».

Об аварии, которая произошла 16 февраля на площади Дружбы в прикамской столице, где столкнулись два пассажирских автобуса, URA.RU писало ранее. Тогда двоих из трех пострадавших пермяков пришлось госпитализировать.

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Автобус снес дорожное ограждение в Перми. Инцидент произошел в районе улицы Гашкова, пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю. «За рулем автобуса №77 находился 42-летний водитель, который не справился с управлением. Автобус врезался в дорожное ограждение», — рассказали в ведомстве. В полиции подчеркивают, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы выложили видео с места событий в группе «ЧП Пермь — Новости». Об аварии, которая произошла 16 февраля на площади Дружбы в прикамской столице, где столкнулись два пассажирских автобуса, URA.RU писало ранее. Тогда двоих из трех пострадавших пермяков пришлось госпитализировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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