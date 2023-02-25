По словам полицейских, водитель автобуса не справился с управлением (архивное фото)
Автобус снес дорожное ограждение в Перми. Инцидент произошел в районе улицы Гашкова, пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермском краю.
«За рулем автобуса №77 находился 42-летний водитель, который не справился с управлением. Автобус врезался в дорожное ограждение», — рассказали в ведомстве.
В полиции подчеркивают, что в ДТП никто не пострадал. Очевидцы выложили видео с места событий в группе «ЧП Пермь — Новости».
Об аварии, которая произошла 16 февраля на площади Дружбы в прикамской столице, где столкнулись два пассажирских автобуса, URA.RU писало ранее. Тогда двоих из трех пострадавших пермяков пришлось госпитализировать.
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