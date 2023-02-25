Футболисты «ВИЗ-Синары» спели песню группы Hi-Fi, победив в финале Кубка России

«ВИЗ-Синара» победила в финале Кубка России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Футболисты мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара» из Екатеринбурга спели песню группы Hi-Fi «Седьмой лепесток» после победы в Кубке России. Видео появилось в соцсети.

Екатеринбургские футболисты в финале обыграли московский клуб «КПРФ» со счетом 5:3. Матч прошел вечером 26 февраля в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Для «ВИЗ-Синары» победа в Кубке России по мини-футболу стала третьей в истории, ранее екатеринбургский коллектив побеждал в 2007 и 2022 годах.

После победы над «КПРФ» екатеринбургские футболисты спели песню группы «Hi-Fi» в раздевалке. Видео появилось в telegram-канале спортивного журналиста Данилы Махалина.