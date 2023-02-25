25 февраля 2023
24 февраля 2023

Екатеринбургские футболисты спели хит нулевых после победы в Кубке России. Видео

Футболисты «ВИЗ-Синары» спели песню группы Hi-Fi, победив в финале Кубка России
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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
«ВИЗ-Синара» победила в финале Кубка России Фото:

Футболисты мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара» из Екатеринбурга спели песню группы Hi-Fi «Седьмой лепесток» после победы в Кубке России. Видео появилось в соцсети.

Екатеринбургские футболисты в финале обыграли московский клуб «КПРФ» со счетом 5:3. Матч прошел вечером 26 февраля в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Для «ВИЗ-Синары» победа в Кубке России по мини-футболу стала третьей в истории, ранее екатеринбургский коллектив побеждал в 2007 и 2022 годах.

После победы над «КПРФ» екатеринбургские футболисты спели песню группы «Hi-Fi» в раздевалке. Видео появилось в telegram-канале спортивного журналиста Данилы Махалина.

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Футболисты мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара» из Екатеринбурга спели песню группы Hi-Fi «Седьмой лепесток» после победы в Кубке России. Видео появилось в соцсети. Екатеринбургские футболисты в финале обыграли московский клуб «КПРФ» со счетом 5:3. Матч прошел вечером 26 февраля в Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Для «ВИЗ-Синары» победа в Кубке России по мини-футболу стала третьей в истории, ранее екатеринбургский коллектив побеждал в 2007 и 2022 годах. После победы над «КПРФ» екатеринбургские футболисты спели песню группы «Hi-Fi» в раздевалке. Видео появилось в telegram-канале спортивного журналиста Данилы Махалина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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