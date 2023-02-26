«Уральский Google» поднялся на 7 место в рейтинге Forbes

«СКБ Контур» занял 7 место в рейтинге самых дорогих компаний от Forbes

Рядом с офисом «СКБ Контур» на Широкой речке вскоре появится большой креативный кластер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«СКБ Контур» из Екатеринбурга за год улучшил свои позиции в рейтинге самых дорогих российских IT-компаний. Компания заняла седьмую строчку в рейтинге Forbes, результаты опубликованы на официальном сайте делового издания.

Всего в рейтинг вошли 30 компаний Рунета. В 2022 году «СКБ Контур» занимал 12 место, теперь он находится на седьмом. По оценке Forbes, стоимость компании выросла с 837 млн до 1,8 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занял «Яндекс» (10,2 млрд долларов), на втором Wildberries (9,8 млрд долларов) и на третьем Ozon (5,2 млрд долларов). Далее в списке разработчик и дистрибьютор софта 1С (2,5 млрд долларов),. «Лаборатория Касперского» (2,4 млрд долларов), пятое и шестое место занимает Avito. При этом компания VK оказалась на восьмом месте, ее стоимость оценивают в 1,6 млрд рублей. Также в десятку вошли разработчик в сфере кибербезопасности Positive Technologies (1,5 млрд долларов) и HeadHunter (1 млрд долларов).

«СКБ Контур» — группа компаний, которая разрабатывает решения для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. В январе в офисе компании прошло заседание Совета представителей иностранных государств. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отмечал, что площадка выбрана неслучайно — «СКБ Контур» является IT-гигантом, который добавляет городу инвестиционной привлекательности.