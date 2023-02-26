В ХМАО реабилитацию жителей будут проводить с помощью роботов

Оборудование для реабилитации закупается по федеральной программе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители ХМАО будут проходить реабилитацию после лечения с применением современных роботизированных экзоскелетов. Об этом сообщил заместитель директора окружного департамента здравоохранения Максим Малхасьян во время онлайн-эфира с югорчанами, который транслировался в аккаунте правительства ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Роботизированные технологии в реабилитации сейчас захватывают мир. Не только мир и Россию, но и наш округ. У нас появились экзоскелеты, интересные роботизированные комплексы в Нижневартовске. Есть другие роботизированные комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске. В крупных реабилитационных центрах они есть. Они развиваются. Мы этот опыт применяем, мы его изучаем, мы смотрим, насколько он результативный. Они (технологии при. Ред) будут развиваться», — сообщил Малхасьян.

Помимо этого спикер добавил, что данное оборудование закупается по федеральному проекту, который действует в округе. «Это новые технологии в реабилитации, которые сегодня начинают только внедряться. Оборудование есть, и с годами его будет больше», — добавил Малхасьян.

Ранее URA.RU сообщало, что инвалиды из ЛНР приехали в ХМАО на реабилитацию. Группу детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья доставили в Сургутский многопрофильный реабилитационный центр специальным рейсом из Рубежного.