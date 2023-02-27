27 февраля 2023

Свердловские предприниматели массово открывают пиццерии, блинные и фастфуд

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпечка блинов в в техникуме индустрии питания и услуг
В Свердловской области в 2022 году появилось много пиццерий, а 2023-й год начался с открытия блинной Фото:

Самыми популярными направлениями среди свердловчан, которые открывают бизнес по франшизе, являются кафе быстрого питания, обучающие центры для детей и детские центры досуга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей.

«Самое популярное направление — кафе и быстрое питание современного формата. На втором месте — обучающие центры для детей, на третьем — оказание услуг и детские центры досуга. Также популярны кафе мороженого», — рассказали в фонде.

Из кафе, которые открывают по франшизе, популярны итальянские пиццерии. Из последних реализованных проектов — открытие блинной в Первоуральске.

«Business-Data — это такой уникальный комплекс инструментов поддержки, который позволяет пользоваться разными мерами содействия, в зависимости от потребностей предпринимателей. Проект помог открыть уже 37 бизнесов в 7 городах Свердловской области», — отмечает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

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Самыми популярными направлениями среди свердловчан, которые открывают бизнес по франшизе, являются кафе быстрого питания, обучающие центры для детей и детские центры досуга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. «Самое популярное направление — кафе и быстрое питание современного формата. На втором месте — обучающие центры для детей, на третьем — оказание услуг и детские центры досуга. Также популярны кафе мороженого», — рассказали в фонде. Из кафе, которые открывают по франшизе, популярны итальянские пиццерии. Из последних реализованных проектов — открытие блинной в Первоуральске. «Business-Data — это такой уникальный комплекс инструментов поддержки, который позволяет пользоваться разными мерами содействия, в зависимости от потребностей предпринимателей. Проект помог открыть уже 37 бизнесов в 7 городах Свердловской области», — отмечает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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