Свердловские предприниматели массово открывают пиццерии, блинные и фастфуд

В Свердловской области в 2022 году появилось много пиццерий, а 2023-й год начался с открытия блинной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самыми популярными направлениями среди свердловчан, которые открывают бизнес по франшизе, являются кафе быстрого питания, обучающие центры для детей и детские центры досуга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей.

«Самое популярное направление — кафе и быстрое питание современного формата. На втором месте — обучающие центры для детей, на третьем — оказание услуг и детские центры досуга. Также популярны кафе мороженого», — рассказали в фонде.

Из кафе, которые открывают по франшизе, популярны итальянские пиццерии. Из последних реализованных проектов — открытие блинной в Первоуральске.

«Business-Data — это такой уникальный комплекс инструментов поддержки, который позволяет пользоваться разными мерами содействия, в зависимости от потребностей предпринимателей. Проект помог открыть уже 37 бизнесов в 7 городах Свердловской области», — отмечает директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.