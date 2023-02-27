В Екатеринбург к 8 марта привезли цветов на миллион долларов. Фото, видео

28 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

В этом году цветы в Екатеринбург доставляют грузовыми машинами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральские таможенники приняли в Екатеринбурге 233 тонны свежесрезанных цветов общей стоимостью более 1,2 млн. долларов в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На сегодняшний день только с Армении привезено более 25 тонн, что касается цветов, которые возили из Нидерландов, то поставки сохраняются, но поменялась логистика — раньше возили самолетам, сейчас машинами», — рассказал первый заместитель начальника таможни Кольцовская им В.А. Сорокина Михаил Сентяков. Сейчас цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле и Эфиопии, доставляются в Нидерланды, а уже оттуда — в Екатеринбург. Уже сейчас к таможенникам прибыло 25 грузовых машин с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. Также в ближайшую неделю ожидают шесть машин, в которых будет 55 тонн цветов.

Уральские таможенники приняли в Екатеринбурге 233 тонны свежесрезанных цветов общей стоимостью более 1,2 млн. долларов в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На сегодняшний день только с Армении привезено более 25 тонн, что касается цветов, которые возили из Нидерландов, то поставки сохраняются, но поменялась логистика — раньше возили самолетам, сейчас машинами», — рассказал первый заместитель начальника таможни Кольцовская им В.А. Сорокина Михаил Сентяков. Сейчас цветы, выращенные в Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле и Эфиопии, доставляются в Нидерланды, а уже оттуда — в Екатеринбург. Уже сейчас к таможенникам прибыло 25 грузовых машин с розами, хризантемами, лилиями, гвоздиками и орхидеями. Также в ближайшую неделю ожидают шесть машин, в которых будет 55 тонн цветов.