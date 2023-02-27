В челябинском поселке мужчина, состоящий на учете у психиатра, повредил памятник героям ВОВ

Об акте вандализма в полицию сообщил глава поселка Береговой Матерухин Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Береговой Каслинского района (Челябинская область) местный житель разрушил памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Как URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах, вандалом оказался мужчина, состоящий на учете у психиатра.

«Глава поселка Береговой Иван Матерухин 27 февраля заявил в полицию, что неустановленная личность повредила памятник погибшим в ВОВ воинам. Задержан мужчина 1970 года рождения, который состоит на учете у психиатра с диагнозом: „органические бредовые расстройства“. У подозреваемого изъяли кусок памятника», — сообщил источник.

Источник рассказал, что возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников, стел, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов). Глава поселка Береговой Матерухин сообщил, что ведется следствие и что он дал подписку о неразглашении.