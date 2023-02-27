В Нижневартовске возобновили продажу квартир в ЖК-долгострое

В Нижневартовске продают квартиры в доме-долгострое Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) возобновили продажу квартир в доме жилищного комплекса «Апельсин» в 21 микрорайоне, который долгое время оставался в недостроенном состоянии. Объявления о продаже квартир в 16-этажном доме на Героев Самотлора, 17 опубликованы на «Авито».

«Жилой дом с высоким уровнем комфорта, безопасности и развитой инфраструктурой, которая прекрасно подойдет для семейной жизни. Стоимость однокомнатной квартиры — 3,78 миллиона рублей, двухкомнатной — 5,2 миллиона, студия площадью 35 квадратных метров — 3,72 миллиона рублей», — указано в объявлении.

По телефону, указанному в объявлении, корреспонденту URA.RU сообщили, что в жилом комплексе есть как квартиры в предчистовой отделке, так и с ремонтом. Стоимость доплаты за квадратный метр составляет от 12 до 14 тысяч рублей.

Жилой комплекс позиционируется как «двор без машин» с огороженной территорией, видеонаблюдением, бесконтактным входом, колясочными и лапомойками для домашних питомцев. На вопрос о безопасности возобновления строительства после длительной консервации специалист ответил, что перед стартом продаж проводилась экспертиза.

«Как правило, если дом уже построен на 60-70%, то продолжение его строительства и дальнейшее заселение в него жильцов не является опасным. Каждый элемент, используемый в конструкции жилого дома, имеет свой нормативный срок эксплуатации. К примеру, для дерева такой срок составляет 25 лет. Камень или штукатурка могут прослужить полвека. Физическая жизнь фундамента составляет 120-150 лет. Поэтому, если строительство дома приостановлено, но способные впитывать влагу и подверженные коррозии элементы дома законсервированы, были защищены или не подвергались длительному воздействию снега и дождя, его строительство можно продолжить. Чтобы ответить по конкретному дому, нужно обладать полной информацией об использованных при строительстве материалах и условиях проведенной после приостановки строительства консервации объекта», — прокомментировал генеральный директор Союза «СРО „ОПУС“», эксперт строительной отрасли Сергей Чабан.

Ранее URA.RU сообщало о расконсервации долгостроя окружного фонда «Жилище» в 21 микрорайоне Нижневартовска группой компаний «ГарантСтройМонтаж». Финансовые проблемы подрядчика «Жилища» — СПК —привели к срыву сроков строительства нескольких жилых домов, в результате чего две 16-этажки в 21 квартале так и не удалось сдать в срок.