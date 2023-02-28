ГИБДД предупредило о возможных заторах из-за ДТП на границе регионов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На трассе М-5 границе Челябинской области и Башкортостана из-за ДТП с фурой и самосвалами затруднено движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 1541 км автодороги М-5 Москва-Челябинск в 7 км от границы с Челябинской областью произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Возможно образование заторов на границе регионов в направлении Башкортостан», — уточнили в ведомстве.

О том, что ДТП произошло после Тикеево (Башкортостан) по направлению в Челябинск, сообщили очевидцы. В паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото и видео, на которых самосвалы и фура преграждают движение. На одной из полос образовалась пробка из очереди фур.

ДТП произошло после Тикеево фото: паблик «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»