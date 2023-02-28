На трассе М-5 границе Челябинской области и Башкортостана из-за ДТП с фурой и самосвалами затруднено движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На 1541 км автодороги М-5 Москва-Челябинск в 7 км от границы с Челябинской областью произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Возможно образование заторов на границе регионов в направлении Башкортостан», — уточнили в ведомстве.
О том, что ДТП произошло после Тикеево (Башкортостан) по направлению в Челябинск, сообщили очевидцы. В паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото и видео, на которых самосвалы и фура преграждают движение. На одной из полос образовалась пробка из очереди фур.
ДТП произошло после Тикеево
фото: паблик «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»
На трассе стоит очередь фур
фото: паблик «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте»
На трассе М-5 границе Челябинской области и Башкортостана из-за ДТП с фурой и самосвалами затруднено движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1541 км автодороги М-5 Москва-Челябинск в 7 км от границы с Челябинской областью произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Возможно образование заторов на границе регионов в направлении Башкортостан», — уточнили в ведомстве. О том, что ДТП произошло после Тикеево (Башкортостан) по направлению в Челябинск, сообщили очевидцы. В паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото и видео, на которых самосвалы и фура преграждают движение. На одной из полос образовалась пробка из очереди фур.