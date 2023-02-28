28 февраля 2023

На границе Челябинской области и Башкортостана затруднено движение из-за ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, очередь , пробка, зима, переправа, затор
ГИБДД предупредило о возможных заторах из-за ДТП на границе регионов Фото:

На трассе М-5 границе Челябинской области и Башкортостана из-за ДТП с фурой и самосвалами затруднено движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 1541 км автодороги М-5 Москва-Челябинск в 7 км от границы с Челябинской областью произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Возможно образование заторов на границе регионов в направлении Башкортостан», — уточнили в ведомстве.

О том, что ДТП произошло после Тикеево (Башкортостан) по направлению в Челябинск, сообщили очевидцы. В паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото и видео, на которых самосвалы и фура преграждают движение. На одной из полос образовалась пробка из очереди фур.

ДТП произошло после Тикеево
На трассе стоит очередь фур

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На трассе М-5 границе Челябинской области и Башкортостана из-за ДТП с фурой и самосвалами затруднено движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1541 км автодороги М-5 Москва-Челябинск в 7 км от границы с Челябинской областью произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Возможно образование заторов на границе регионов в направлении Башкортостан», — уточнили в ведомстве. О том, что ДТП произошло после Тикеево (Башкортостан) по направлению в Челябинск, сообщили очевидцы. В паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото и видео, на которых самосвалы и фура преграждают движение. На одной из полос образовалась пробка из очереди фур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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