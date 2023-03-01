Екатеринбуржец предложил сделать вторую ветку метро как в Дубае Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Житель Екатеринбурга Петр Шмидт смоделировал предполагаемую вторую ветку метро. На своей странице в соцсети екатеринбуржец предложил вариант, где поезда будут ездить над землей как в Дубае.

«Идею взял из Дубая, где поезда ездят над землей, при этом без машиниста, так как вагоны полностью автоматизированы. Я лишь показал, как метро Дубая могло бы выглядеть в Екатеринбурге», — написал Петр Шмидт на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом екатеринбуржец уточнил, что проект создан лишь ради творчества и не имеет отношения к реальным разработкам. По предположению мужчины, часть новой ветки проходила бы по улице Ленина, а вход к одной из станций метрополитена находился бы возле ТЦ «Пассаж».

Ранее URA.RU передавало слова главы Екатеринбурга Алексея Орлова, что наземное метро есть в планах городских властей, его строительство обойдется бюджету в 100 миллиардов рублей. По мнению Орлова, в Екатеринбурге может быть 18 станций. Также агентство рассказывало, что для наземного метро построят семь километров дополнительных путей, которыми соединят аэропорт Кольцово и железнодорожный вокзал.

Фото: Петр Шмидт в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Петр Шмидт в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Петр Шмидт в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Петр Шмидт в соцсети «ВКонтакте»