01 марта 2023

В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Ограничение движения на трассе действует до 20:00 часов Фото:

В Челябинской области 2 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль продлили ограничение движения до 20:00 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль продлено до 20:00 часов. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в управлении.

Трафик ограничен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. На трассе наблюдаются сильный ветер, метель, снегопад, ограничение видимости.

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В Челябинской области 2 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль продлили ограничение движения до 20:00 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль продлено до 20:00 часов. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в управлении. Трафик ограничен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. На трассе наблюдаются сильный ветер, метель, снегопад, ограничение видимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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