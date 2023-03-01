В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М-5

02 марта 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Ограничение движения на трассе действует до 20:00 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 2 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль продлили ограничение движения до 20:00 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль продлено до 20:00 часов. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в управлении. Трафик ограничен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. На трассе наблюдаются сильный ветер, метель, снегопад, ограничение видимости.

В Челябинской области 2 марта на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до поворота на Чебаркуль продлили ограничение движения до 20:00 часов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Временное ограничение движения на участке автодороги М-5 „Урал“ от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль продлено до 20:00 часов. Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий», — сообщили в управлении. Трафик ограничен для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта. На трассе наблюдаются сильный ветер, метель, снегопад, ограничение видимости.