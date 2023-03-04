Reuters: британская разведка признала успехи РФ в Бахмуте

Военные силы Украины при обороне Артемовска (Бахмута) сталкиваются со все более сильным давлением со стороны российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном разведывательном бюллетене.
«В Бахмуте и вокруг него идут интенсивные бои. Армия России и силы частной военной группы Вагнера продвинулись в северные пригороды», — сообщает Reuters, ссылаясь на Минобороны Британии.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрию Луценко сообщил о том, что ему пришел приказ покинуть Артемовск, сообщает RT. В частности, советник врио главы ДНР Ян Гагин подтвердил, что Киев хочет вывести своих военных из Бахмута, сообщает телеканал 360. По словам бойца ЧВК «Вагнер», ВСУ полностью отрезаны от путей снабжения.
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Военные силы Украины при обороне Артемовска (Бахмута) сталкиваются со все более сильным давлением со стороны российских войск. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном разведывательном бюллетене. «В Бахмуте и вокруг него идут интенсивные бои. Армия России и силы частной военной группы Вагнера продвинулись в северные пригороды», — сообщает Reuters, ссылаясь на Минобороны Британии. Ранее бывший генпрокурор Украины Юрию Луценко сообщил о том, что ему пришел приказ покинуть Артемовск, сообщает RT. В частности, советник врио главы ДНР Ян Гагин подтвердил, что Киев хочет вывести своих военных из Бахмута, сообщает телеканал 360. По словам бойца ЧВК «Вагнер», ВСУ полностью отрезаны от путей снабжения.