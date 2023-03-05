05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Родители погибшего на спецоперации челябинца хотят открыть спортплощадку в память о нем

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Родители бойца, погибшего на СВО, хотят увековечить память сына, открыв спортплощадку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Родители бойца из Сосновского района (Челябинская область), который погиб на спецоперации, хотят потратить средства, полученные от государства, на организацию спортивной площадки. Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.

«Об увековечении памяти своего сына говорили отец и мать погибшего военнослужащего. Молодой человек занимался спортом. Родители хотят потратить средства, полученные от государства, на спортивную площадку и организовать аллею имени героя», — написала Яна Лантратова по итогам встречи с семьями погибших военнослужащих.

Она добавила, что глава района обещал помочь семье. Решается вопрос о том, чтобы организовать площадку без привлечения средств семьи.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине.

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Родители бойца из Сосновского района (Челябинская область), который погиб на спецоперации, хотят потратить средства, полученные от государства, на организацию спортивной площадки. Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Об увековечении памяти своего сына говорили отец и мать погибшего военнослужащего. Молодой человек занимался спортом. Родители хотят потратить средства, полученные от государства, на спортивную площадку и организовать аллею имени героя», — написала Яна Лантратова по итогам встречи с семьями погибших военнослужащих. Она добавила, что глава района обещал помочь семье. Решается вопрос о том, чтобы организовать площадку без привлечения средств семьи. Мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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