Родители погибшего на спецоперации челябинца хотят открыть спортплощадку в память о нем

06 марта 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Родители бойца, погибшего на СВО, хотят увековечить память сына, открыв спортплощадку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Родители бойца из Сосновского района (Челябинская область), который погиб на спецоперации, хотят потратить средства, полученные от государства, на организацию спортивной площадки. Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Об увековечении памяти своего сына говорили отец и мать погибшего военнослужащего. Молодой человек занимался спортом. Родители хотят потратить средства, полученные от государства, на спортивную площадку и организовать аллею имени героя», — написала Яна Лантратова по итогам встречи с семьями погибших военнослужащих. Она добавила, что глава района обещал помочь семье. Решается вопрос о том, чтобы организовать площадку без привлечения средств семьи. Мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине.

Родители бойца из Сосновского района (Челябинская область), который погиб на спецоперации, хотят потратить средства, полученные от государства, на организацию спортивной площадки. Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. «Об увековечении памяти своего сына говорили отец и мать погибшего военнослужащего. Молодой человек занимался спортом. Родители хотят потратить средства, полученные от государства, на спортивную площадку и организовать аллею имени героя», — написала Яна Лантратова по итогам встречи с семьями погибших военнослужащих. Она добавила, что глава района обещал помочь семье. Решается вопрос о том, чтобы организовать площадку без привлечения средств семьи. Мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине.