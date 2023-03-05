Родители погибшего на спецоперации челябинца хотят открыть спортплощадку в память о нем

Родители бойца из Сосновского района (Челябинская область), который погиб на спецоперации, хотят потратить средства, полученные от государства, на организацию спортивной площадки. Об этом сообщила в своем telegram-канале депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.
«Об увековечении памяти своего сына говорили отец и мать погибшего военнослужащего. Молодой человек занимался спортом. Родители хотят потратить средства, полученные от государства, на спортивную площадку и организовать аллею имени героя», — написала Яна Лантратова по итогам встречи с семьями погибших военнослужащих.
Она добавила, что глава района обещал помочь семье. Решается вопрос о том, чтобы организовать площадку без привлечения средств семьи.
Мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.