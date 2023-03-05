В Индии предложили свое видение мирных переговоров между Россией и Украиной

Необходимым условием для мирных переговоров между Россией и Украиной является прекращение опосредованного участия Запада в конфликте. Такое мнение выразил индийский социолог Биндешвар Патхак.
«Участие в конфликте Запада во главе с США на стороне Украины было оправдано до определенного момента. Но это не оправдывает стратегию ведения опосредованной войны через эту страну в надежде ослабить Россию. Задача для участников переговоров будет состоять в том, чтобы заложить основу для содействия мирному пакту между Россией и Украиной […] и проследить за тем, чтобы была создана договоренность, которой обе стороны могли бы доверять», — сообщает Биндешвар Патхак в материале индийского издания The Hans India. Социолог также отмечает, что важным моментом станет прекращение давления Запада по вопросу принадлежности Крыма.
Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. За присоединение к стране выступило абсолютное большинство граждан. В США заявили, что поможет Украине в решении крымского вопроса, передает RT.
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Необходимым условием для мирных переговоров между Россией и Украиной является прекращение опосредованного участия Запада в конфликте. Такое мнение выразил индийский социолог Биндешвар Патхак. «Участие в конфликте Запада во главе с США на стороне Украины было оправдано до определенного момента. Но это не оправдывает стратегию ведения опосредованной войны через эту страну в надежде ослабить Россию. Задача для участников переговоров будет состоять в том, чтобы заложить основу для содействия мирному пакту между Россией и Украиной […] и проследить за тем, чтобы была создана договоренность, которой обе стороны могли бы доверять», — сообщает Биндешвар Патхак в материале индийского издания The Hans India. Социолог также отмечает, что важным моментом станет прекращение давления Запада по вопросу принадлежности Крыма. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. За присоединение к стране выступило абсолютное большинство граждан. В США заявили, что поможет Украине в решении крымского вопроса, передает RT.