05 марта 2023
04 марта 2023

Мэр Перми наградит главу попавшего под санкции оборонного НИИ

Гендиректора Уральского НИИ композиционных материалов Чунаева наградят почетным знаком за заслуги перед Пермью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юбилей Авиационного техникума. Пермь, чунаев владимир
Владимир Чунаев получит почетный знак Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Перми Алексей Демкин решил наградить генерального директора Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов Владимира Чунаева. Глава попавшего под западные санкции НИИ будет удостоен Почетного знака «За заслуги перед городом Пермь», следует из документов гордумы.

«Наградить Почетным знаком города Перми „За заслуги перед городом Пермь“ Чунаева Владимира Юрьевича, генерального директора акционерного общества „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“, за значительный вклад в развитие промышленности города Перми», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте городского собрания.

Уральский НИИ композиционных материалов оказался в санкционных списках США 24 февраля. Позже он попал под ограничения Евросоюза.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Перми Алексей Демкин решил наградить генерального директора Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов Владимира Чунаева. Глава попавшего под западные санкции НИИ будет удостоен Почетного знака «За заслуги перед городом Пермь», следует из документов гордумы. «Наградить Почетным знаком города Перми „За заслуги перед городом Пермь“ Чунаева Владимира Юрьевича, генерального директора акционерного общества „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“, за значительный вклад в развитие промышленности города Перми», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте городского собрания. Уральский НИИ композиционных материалов оказался в санкционных списках США 24 февраля. Позже он попал под ограничения Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...