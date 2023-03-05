Мэр Перми наградит главу попавшего под санкции оборонного НИИ

Гендиректора Уральского НИИ композиционных материалов Чунаева наградят почетным знаком за заслуги перед Пермью

06 марта 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Владимир Чунаев получит почетный знак Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Перми Алексей Демкин решил наградить генерального директора Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов Владимира Чунаева. Глава попавшего под западные санкции НИИ будет удостоен Почетного знака «За заслуги перед городом Пермь», следует из документов гордумы. «Наградить Почетным знаком города Перми „За заслуги перед городом Пермь“ Чунаева Владимира Юрьевича, генерального директора акционерного общества „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“, за значительный вклад в развитие промышленности города Перми», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте городского собрания. Уральский НИИ композиционных материалов оказался в санкционных списках США 24 февраля. Позже он попал под ограничения Евросоюза.

Глава Перми Алексей Демкин решил наградить генерального директора Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов Владимира Чунаева. Глава попавшего под западные санкции НИИ будет удостоен Почетного знака «За заслуги перед городом Пермь», следует из документов гордумы. «Наградить Почетным знаком города Перми „За заслуги перед городом Пермь“ Чунаева Владимира Юрьевича, генерального директора акционерного общества „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“, за значительный вклад в развитие промышленности города Перми», — говорится в проекте решения думы. Документ опубликован на сайте городского собрания. Уральский НИИ композиционных материалов оказался в санкционных списках США 24 февраля. Позже он попал под ограничения Евросоюза.