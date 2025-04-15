15 апреля 2025

В Перми разыскивают человека, сорвавшего куш в лотерее

Пермяк выиграл в лотерею 1,3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк может еще не знать о том, что стал миллионером
Пермяк может еще не знать о том, что стал миллионером Фото:

Житель Перми 16 апреля стал победителем государственной лотереи. Он выиграл 1,3 млн рублей, но еще не обратился за выигрышем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«16 апреля 2025 года в 6125-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 1,3 млн рублей. Победителем стал житель Пермского края», — сказано в сообщении.

Уточняется, что победитель может даже не знать о своем выигрыше. В «Столото» призвали пермяков проверить свои лотерейные билеты.

Это уже третий победитель лотереи из Пермского края в апреле. Ранее жители региона выигрывали 2,6 млн рублей и 1 млн рублей.

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Житель Перми 16 апреля стал победителем государственной лотереи. Он выиграл 1,3 млн рублей, но еще не обратился за выигрышем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «16 апреля 2025 года в 6125-м тираже государственной лотереи был разыгран суперприз — 1,3 млн рублей. Победителем стал житель Пермского края», — сказано в сообщении. Уточняется, что победитель может даже не знать о своем выигрыше. В «Столото» призвали пермяков проверить свои лотерейные билеты. Это уже третий победитель лотереи из Пермского края в апреле. Ранее жители региона выигрывали 2,6 млн рублей и 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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