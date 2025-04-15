15 апреля 2025

Стало известно, что откроется на месте заведений фастфуда в центре Перми

На месте заведений фастфуда в центре Перми откроется столовая
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие состоится на следующей неделе
Открытие состоится на следующей неделе Фото:

Команда кафе «Дом Демидовых» откроет столовую в центре Перми на следующей неделе. Она расположится в помещении на Комсомольском проспекте, 31А, где до недавнего времени работал фастфуд Chiken, кофейня Good news, кафе Креп&Суп.

«Сейчас популярностью пользуется домашняя кухня. Поэтому наш новый проект — это  столовая. Там будет линия раздачи, обновленный интерьер и можно будет полноценно пообедать», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на управляющую «Дома Демидовых» Анну Кобелеву. 

На открытие столовой обещают приготовить таз салата «Оливье» и один метр салата «Селедка под шубой». 15 апреля URA.RU сообщало о том, что заведения сети «Алендвик» закрылись. Это связано с реализацией новых проектов компании. Их детали пока не разглашаются. 

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Команда кафе «Дом Демидовых» откроет столовую в центре Перми на следующей неделе. Она расположится в помещении на Комсомольском проспекте, 31А, где до недавнего времени работал фастфуд Chiken, кофейня Good news, кафе Креп&Суп. «Сейчас популярностью пользуется домашняя кухня. Поэтому наш новый проект — это  столовая. Там будет линия раздачи, обновленный интерьер и можно будет полноценно пообедать», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на управляющую «Дома Демидовых» Анну Кобелеву.  На открытие столовой обещают приготовить таз салата «Оливье» и один метр салата «Селедка под шубой». 15 апреля URA.RU сообщало о том, что заведения сети «Алендвик» закрылись. Это связано с реализацией новых проектов компании. Их детали пока не разглашаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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