Стало известно, что откроется на месте заведений фастфуда в центре Перми

Команда кафе «Дом Демидовых» откроет столовую в центре Перми на следующей неделе. Она расположится в помещении на Комсомольском проспекте, 31А, где до недавнего времени работал фастфуд Chiken, кофейня Good news, кафе Креп&Суп.
«Сейчас популярностью пользуется домашняя кухня. Поэтому наш новый проект — это столовая. Там будет линия раздачи, обновленный интерьер и можно будет полноценно пообедать», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на управляющую «Дома Демидовых» Анну Кобелеву.
На открытие столовой обещают приготовить таз салата «Оливье» и один метр салата «Селедка под шубой». 15 апреля URA.RU сообщало о том, что заведения сети «Алендвик» закрылись. Это связано с реализацией новых проектов компании. Их детали пока не разглашаются.
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