В Пермском крае выпал первый в весеннем сезоне град

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На юго-востоке сейчас отмечаются грозовые очаги
На юго-востоке сейчас отмечаются грозовые очаги Фото:

В Пермском крае отмечается усиление ветра в тылу циклона. В Кудымкаре отмечены порывы до 20 метров в секунду. В Верещагино, Оханске и Чермозе до 17-18 метров в секунду. 

«На юго-востоке сейчас отмечаются грозовые очаги. Кроме того, зафиксирован первый в теплом сезоне град диаметром 8 миллиметров», — сообщает telegram-канал «О погоде из первых рук».

17 апреля синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью на востоке — кратковременный дождь с мокрым снегом. В дневные часы возможен слабый дождь и мокрый снег, на юго-западе — будет сухо. Температура воздуха ночью составит -5…0°С, в краевой столице -2…0°С, днем –чуть теплее 1…6°С, на юго-западе до 10…12°С, в Перми около 6°С.

15 апреля URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Метеорологи предупреждали о возможных обрывах ЛЭП, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении ДТП на дорогах. Пермякам посоветовали не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного транспорта рядом с ними. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

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В Пермском крае отмечается усиление ветра в тылу циклона. В Кудымкаре отмечены порывы до 20 метров в секунду. В Верещагино, Оханске и Чермозе до 17-18 метров в секунду.  «На юго-востоке сейчас отмечаются грозовые очаги. Кроме того, зафиксирован первый в теплом сезоне град диаметром 8 миллиметров», — сообщает telegram-канал «О погоде из первых рук». 17 апреля синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, ночью на востоке — кратковременный дождь с мокрым снегом. В дневные часы возможен слабый дождь и мокрый снег, на юго-западе — будет сухо. Температура воздуха ночью составит -5…0°С, в краевой столице -2…0°С, днем –чуть теплее 1…6°С, на юго-западе до 10…12°С, в Перми около 6°С. 15 апреля URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Метеорологи предупреждали о возможных обрывах ЛЭП, авариях на системах ЖКХ, заторах и увеличении ДТП на дорогах. Пермякам посоветовали не находиться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного транспорта рядом с ними. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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