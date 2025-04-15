Очевидцы сообщают о том, что это пенсионер, которому стало плохо
Труп мужчины обнаружили возле остановки «Белинского» в Перми. На месте стоит скорая помощь.
«Тело накрыто белой тканью. Это пожилой мужчина, которому стало плохо», — сообщает 59.RU со ссылкой на очевидцев.
URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края. Ответ на него ожидается.
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