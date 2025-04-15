15 апреля 2025

На остановке в Перми обнаружен труп мужчины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очевидцы сообщают о том, что это пенсионер, которому стало плохо
Очевидцы сообщают о том, что это пенсионер, которому стало плохо Фото:

Труп мужчины обнаружили возле остановки «Белинского» в Перми. На месте стоит скорая помощь. 

«Тело накрыто белой тканью. Это пожилой мужчина, которому стало плохо», — сообщает 59.RU со ссылкой на очевидцев. 

URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края. Ответ на него ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Труп мужчины обнаружили возле остановки «Белинского» в Перми. На месте стоит скорая помощь.  «Тело накрыто белой тканью. Это пожилой мужчина, которому стало плохо», — сообщает 59.RU со ссылкой на очевидцев.  URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...