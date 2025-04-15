Пермяки будут бесплатно заниматься спортом с профессиональными тренерами

Тренировки будут проходить на улице
В Перми летом стартует проект «Тренер нашего двора». В его рамках спортсмены и профессиональные тренеры будут проводить бесплатные занятия с горожанами, рассказали в мэрии.
«Первые занятия с тренерами для жителей начнутся с 15 июня и продлятся до 15 сентября. Они будут проводиться не реже двух раз в неделю», — говорится на сайте администрации Перми.
Сейчас власти объявили конкурс по отбору тренеров. Нужны специалисты по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу и другим видам спорта. Для занятий выделено 12 площадок в разных частях города.
- ул. Теплогорская, 29
- ул. Анвара Гатауллина, 7а
- ул. Мира, 70б
- ул. Карпинского, 100а
- Переулок Урожайный
- ул. Льва Лаврова, 16б
- ул. Ушинского, 9
- ул. Лихвинская, 29 — ул. Самаркандская, 100
- ул. Петропавловская, 60а
- ул. Старцева, 5
- ул. Экскаваторная, 57
- ул. Пихтовая, 28а
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