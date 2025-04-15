15 апреля 2025

Пермяки будут бесплатно заниматься спортом с профессиональными тренерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировки будут проходить на улице
Тренировки будут проходить на улице Фото:

В Перми летом стартует проект «Тренер нашего двора». В его рамках спортсмены и профессиональные тренеры будут проводить бесплатные занятия с горожанами, рассказали в мэрии.

«Первые занятия с тренерами для жителей начнутся с 15 июня и продлятся до 15 сентября. Они будут проводиться не реже двух раз в неделю», — говорится на сайте администрации Перми.

Сейчас власти объявили конкурс по отбору тренеров. Нужны специалисты по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу и другим видам спорта. Для занятий выделено 12 площадок в разных частях города.

  • ул. Теплогорская, 29
  • ул. Анвара Гатауллина, 7а
  • ул. Мира, 70б
  • ул. Карпинского, 100а
  • Переулок Урожайный
  • ул. Льва Лаврова, 16б
  • ул. Ушинского, 9
  • ул. Лихвинская, 29 — ул. Самаркандская, 100
  • ул. Петропавловская, 60а
  • ул. Старцева, 5
  • ул. Экскаваторная, 57
  • ул. Пихтовая, 28а

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В Перми летом стартует проект «Тренер нашего двора». В его рамках спортсмены и профессиональные тренеры будут проводить бесплатные занятия с горожанами, рассказали в мэрии. «Первые занятия с тренерами для жителей начнутся с 15 июня и продлятся до 15 сентября. Они будут проводиться не реже двух раз в неделю», — говорится на сайте администрации Перми. Сейчас власти объявили конкурс по отбору тренеров. Нужны специалисты по футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу и другим видам спорта. Для занятий выделено 12 площадок в разных частях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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