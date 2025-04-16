В Пермском крае нашли четыре нарушения запрета на продажу энергетиков подросткам

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Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей
Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей Фото:

За полтора месяца полиция составила четыре административных протокола на продавцов. Они отпускали энергетические напитки несовершеннолетним в Пермском крае. 

«Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей. Окончательное решение о мере наказания будут принимать мировые судьи соответствующих судебных участков», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. 

С 1 марта в России вступили в законную силу поправки в ФЗ «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Согласно новым правилам продажа энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.

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За полтора месяца полиция составила четыре административных протокола на продавцов. Они отпускали энергетические напитки несовершеннолетним в Пермском крае.  «Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей. Окончательное решение о мере наказания будут принимать мировые судьи соответствующих судебных участков», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.  С 1 марта в России вступили в законную силу поправки в ФЗ «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Согласно новым правилам продажа энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, запрещена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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